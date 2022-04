Giá than tăng 11% sau khi EU lên kế hoạch cấm nhập khẩu từ Nga

Giá than ở châu Âu tăng 11% lên 211,3 USD/tấn. Giá than tương lai tại Newcastle (Australia) ngày 5/4 là 281 USD/tấn, cao hơn 6,5% so với ngày trước đó.

Diễn biến giá than tại châu Âu. Nguồn: Bloomberg Giá than trên sàn ICE có trụ sở tại London (Anh) phân phối đến vùng tây bắc châu Âu tăng 11% so với ngày 4/4 lên 211,3 USD/tấn, cao nhất từ ngày 8/3. Giá than leo dốc vì Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch cấm nhập khẩu than từ Nga, đáp trả hành động quân sự của Moscow tại Ukraine. Nga đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung của thế giới vì nước này chiếm 18% xuất khẩu than toàn cầu trong năm 2020. Về than nhiệt, loại dùng trong sản xuất điện, Nga là nhà xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới với 173 triệu tấn trong năm 2021, sau Indonesia và Australia. Nga là nhà cung cấp than nhiệt hàng đầu của châu Âu. Trong khi mảng nhiên liệu của Nga vẫn chưa bị trừng phạt trực tiếp nhưng các công ty năng lượng phải vật lộn để có nguồn cung bởi nhiều ngân hàng từ chối giao dịch các mặt hàng đến từ Nga. Do đó, các doanh nghiệp trong mảng năng lượng phải mua than của Nam Phi và Australia. Chi tiết về lệnh cấm và thời gian loại bỏ than vẫn đang được thảo luận. Một quan chức Đức cho biết nước này sẵn sàng xem xét lệnh cấm nhập than từ Moscow và đang thảo luận với EU về thời điểm thực hiện. Theo Reuters, bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với than của Nga sẽ gây áp lực lên nguồn cung tại châu Âu vốn đã căng thẳng vì đại dịch. Theo khảo sát hàng tuần của Argus Media, than được lưu trữ ở các cảng tại Hà Lan là Amsterdam, Rotterdam và Antwerp (Bỉ) vẫn ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm. Giá than tại nhiều nơi khác cũng tăng. Giá than tương lai tại Newcastle (Australia) ngày 5/4 là 281 USD/tấn, cao hơn 6,5% so với ngày trước đó. Giá than từ vùng Central Appalachia của Mỹ cũng tăng cao và ở mức là 106 USD/tấn, mức cao nhất kể từ 2008. Giá mặt hàng này từ vùng Illinois là 110 USD/tấn, cao nhất kể từ 2005.