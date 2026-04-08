Giá vàng biến động dữ dội: Lộ diện "tay chơi" đã gom hàng suốt 17 tháng liên tiếp

Dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Ba cho thấy, PBOC đã tăng lượng vàng dự trữ thêm khoảng 160.000 ounce troy (tương đương 4,97 tấn) trong tháng Ba. Động thái này đánh dấu tháng thứ 17 liên tiếp quốc gia này gia tăng dự trữ, củng cố vị thế là một trong những thế lực mua vàng lớn nhất thế giới trong nỗ lực đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD.

Tận dụng "khoảng lặng" của vàng giữa cơn bão địa chính trị

Mặc dù căng thẳng tại Trung Đông – đặc biệt là xung đột trực tiếp giữa Iran và Israel – thường đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao, nhưng giá vàng đã có những nhịp điều chỉnh giảm kỹ thuật sau khi chạm ngưỡng cao kỷ lục.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, Trung Quốc đang tận dụng chính những đợt giảm giá này để "lấp đầy" kho dự trữ quốc gia. Động thái này bắt nguồn từ 2 nguyên nhân chính sau:

- Chiến lược đa dạng hóa: Việc PBOC liên tục gom vàng diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các tài sản niêm yết bằng đồng USD, đặc biệt là trái phiếu Kho bạc Mỹ, trước những lo ngại về sự vũ khí hóa tài chính và rủi ro trừng phạt.

- Cơn sốt nội địa: Không chỉ ngân hàng trung ương, nhu cầu vàng vật chất từ người tiêu dùng Trung Quốc cũng đang bùng nổ khi thị trường bất động sản và chứng khoán trong nước vẫn còn ảm đạm, khiến vàng trở thành kênh đầu tư thay thế an toàn nhất.

Tác động lên thị trường toàn cầu

Làn sóng mua vào không ngừng nghỉ của các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ, đã trở thành bệ đỡ vững chắc cho giá vàng trong suốt năm qua. Ngay cả khi lãi suất thực của Mỹ duy trì ở mức cao – vốn thường là rào cản đối với vàng – kim loại quý này vẫn giữ vững phong độ nhờ lực cầu áp đảo từ các thể chế tài chính lớn.

Theo Nicholas Frappell, giám đốc chiến lược tại ABC Refiners: "Động thái của Trung Quốc không chỉ mang tính ngắn hạn. Đây là một phần của chiến lược dài hạn nhằm định vị lại kho dự trữ ngoại hối trong một thế giới địa chính trị ngày càng phân cực".

Triển vọng giá vàng

Bất chấp việc đồng USD mạnh lên và những bất ổn xung quanh lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence nhận định rằng: Chừng nào các xung đột tại Trung Đông còn chưa hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương còn tiếp tục cuộc đua tích trữ, giá vàng khó có khả năng giảm sâu trong dài hạn.

Tính đến cuối tháng Ba, dự trữ vàng của Trung Quốc đã chạm mốc 72,74 triệu ounce troy, tương đương giá trị khoảng 161 tỷ USD.