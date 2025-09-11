Giá vàng hôm nay 11/9: Vàng SJC và nhẫn giảm sâu

Giá vàng hôm nay 11/9, thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 11/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.645 USD/ounce, tăng mạnh 19 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.640 USD/ounce, tăng hơn 13 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp đà tăng khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 giảm sâu.

Cụ thể, chỉ số PPI tháng 8 của Mỹ tính theo tháng giảm 0,1% so với tháng trước, thấp hơn nhiều mức tăng 0,7% của tháng 7 và mức tăng 0,3% dự báo trước đó. Chỉ số PPI tháng 8 của Mỹ tính theo năm tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 3,1% của tháng 7 và tăng 3,3% dự báo trước đó. Chỉ số PPI cốt lõi (trừ giá năng lượng, thực phẩm) tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 3,4% của tháng 7 và mức tăng 3,5% dự báo trước đó.

Sau một thời gian dài chỉ số lạm phát neo cao dai dẳng ở vùng trên dưới 3% thì tháng 8 bất ngờ 1 chỉ số thước đo lạm phát là PPI đã giảm sâu so với tháng trước. Chỉ số PPI là chỉ số đo lường chi phí đầu vào của sản xuất. Khi chỉ số này giảm nó dự báo giá tiêu dùng sẽ giảm ở nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khi cung cấp đến tay người tiêu dùng.

Chỉ số PPI giảm trong bối cảnh Mỹ áp thuế lên các hàng hóa của nhiều nền kinh tế khác đã giảm bớt lo ngại lạm phát tăng của thị trường. Đây sẽ là yếu tố tích cực giúp cho Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dễ dàng cắt giảm lãi suất vào tuần sau và những tháng còn lại trong cuối năm nay để hỗ trợ thị trường lao động mà không lo lạm phát tăng cao.

Việc dự báo chắc chắn về Fed hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 9 đã khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vàng, họ kỳ vọng lãi suất giảm sẽ giảm chi phí giao dịch và lưu trú vàng.

Theo bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia của BCA Research đã tái khẳng định triển vọng lạc quan của mình về vàng. Việc vàng tăng giá lên mức cao kỷ lục liên tiếp trong 3 năm qua một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ của chính phủ khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng đô la Mỹ.

“Không giống như các kim loại quý khác, vàng nhìn chung vẫn tiếp tục tăng trưởng ngay cả khi cả mức độ hoạt động kinh tế và tốc độ tăng trưởng đều thấp hơn xu hướng. Nhu cầu của ngân hàng trung ương có thể sẽ là động lực mạnh mẽ hơn cho vàng so với các kim loại quý khác. Tính thanh khoản cao hơn và biến động thấp hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản dự trữ tiền tệ khác”, bà Ibrahim cho biết.



Vàng SJC và nhẫn giảm mạnh sau thanh tra

Giá vàng hôm nay 11/9 ghi nhận vàng SJC và nhẫn được các đơn vị điều chỉnh giảm mạnh trở lại so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 133,3 – 135,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 133,3 – 135,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 132,5 – 135,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 11/9, vàng trong nước quay đầu giảm mạnh ở cả sản phẩm vàng SJC và nhẫn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 128,2 – 131,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 127,5 – 130,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.