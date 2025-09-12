Giá vàng hôm nay 12/9, thế giới giảm nhẹ

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 12/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.631 USD/ounce, giảm hơn 14 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.633 USD/ounce, giảm hơn 6 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới đảo chiều giảm nhẹ khi nền kinh tế Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 đúng với dự báo. Cụ thể, ngày 11/9 nền kinh tế Mỹ cho biết, chỉ số CPI tháng 8 tính theo tháng tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,3% dự báo và tăng 0,2% của tháng 7. Chỉ số CPI tính theo năm tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, bằng với dự báo và cao hơn mức tăng 2,7% của tháng 7.

Chỉ số CPI tháng 8 cốt lõi của Mỹ (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng với dự báo và mức tăng của tháng 7.

Ngoài ra, nền kinh tế Mỹ cũng công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua. Theo đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ tăng 27.000 so với tuần trước, lên 263.000 đơn, cao hơn dự báo của thị trường là 235.000 đơn. Báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hôm nay thuộc nhóm những người theo chủ nghĩa ôn hòa về chính sách tiền tệ, những người muốn thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

Theo giới chuyên gia, các ngân hàng trung ương tiếp tục xu hướng mua vàng ròng, đây là sự khẳng định mạnh mẽ về giá trị dài hạn của vàng. Ngoài ra, các quỹ ETF vàng đã ghi nhận dòng vốn vào 5 tỷ USD chỉ tính riêng trong tháng 8, đưa tổng số vốn "rót" vào vàng từ đầu năm lên mức cao nhất từng có từ năm 2020, cho thấy sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư đối với vàng.

Mặc dù lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn vượt mục tiêu, nhưng sức hấp dẫn của vàng vẫn bền bỉ, bất chấp việc đây là tài sản không sinh lợi suất. Thậm chí, các nhà đầu tư đang đặt cược rằng các ngân hàng trung ương sẽ sớm phải cắt giảm lãi suất - đây là yếu tố có thể tiếp tục thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 12/9 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục được các đơn vị điều chỉnh giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 130,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng nới rộng từ mức 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 130,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng nới rộng từ mức 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 130 – 133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng nới rộng từ mức 2,8 triệu đồng lên 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/9 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục lao dốc

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 127,3 – 130,3 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.ảm Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 127 – 130 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.