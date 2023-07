Giá vàng hôm nay 13/7: Kim loại quý tăng vọt, chạm mức cao nhất trong 3 tuần

Giá vàng hôm nay 13/7: Thị trường vàng ghi nhận giá kim loại quý tăng vọt hơn 1% trong phiên ngày 12/7 sau báo cáo lạm phát hạ nhiệt của Mỹ. Giá kim loại quý trong nước ghi nhận mức tăng nhẹ 10.000 - 50.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13/7: Kim loại quý tăng vọt, đạt mức cao nhất trong 3 tuần



Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay (lúc 7h37 phút sáng 13/7 giờ Việt Nam) có giá mua vào - bán ra dao động ở mức 1.957,33 - 1.957,49 USD/ounce, tăng 0,01%, tương đương 0,24 USD/ounce so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua và tăng khoảng 22 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua (12/7).

Giá vàng thế giới hôm nay 13/7. Nguồn: Tradingeconomics.

Theo Kitco, giá vàng đang tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 3 tuần vào ngày 12/7 sau báo cáo lạm phát của Mỹ hạ nhiệt thúc đẩy hi vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng chu kỳ nâng lãi suất sớm hơn. Lần cuối cùng, vàng tháng 8 tăng 24,60 USD/ounce lên mức 1.961,7 USD/ounce,

Điểm dữ liệu trong tuần của Hoa Kỳ cho thấy, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cho tháng 6 tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với mức tăng dự kiến là 3,1% và so với mức tăng 4,0% trong báo cáo tháng 5.

Giá vàng thế giới hôm nay 13/7. Nguồn: Tradingeconomics.

Chỉ số tiêu dùng (CPI) "lõi", không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5% so với kỳ vọng. Những con số này rơi vào trại của những người ủng hộ chính sách tiền tệ, những người muốn thấy Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục giữ vững các mức lãi suất.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 8 đạt mức cao nhất trong 3 tuần vào hôm 12/7. Phe mua và phe bán đã trở lại bình đẳng trên một sân chơi kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn nhưng dường như, phe mua có động lực hơn.

Xu hướng giảm kéo dài 9 tuần trên biểu đồ thanh hàng ngày đã bị phủ nhận. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc ở mức 2.000 USD/ounce. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.900,6 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 13/7: Vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ

Giá vàng cập nhật 7 giờ 35 sáng 13/7, tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 66,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 67,22 triệu đồng/lượng. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào mức tương tự như tại Hà Nội và bán ra 67,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thương hiệu DOJI tại Hà Nội đang niêm yết ở mức mua vào 66,55 triệu đồng/lượng, bán ra tại 67,2 triệu đồng/lượng. Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu Doji mua vào 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra 67,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Vàng Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC đang niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng/lượng mua vào và 67,2 triệu đồng/ lượng bán ra. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ, dao động 55,78 – 56,63 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra.

Trong khi đó, Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 55,7 triệu đồng/lượng và 56,7 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.