Giá vàng SJC trong nước "hạ nhiệt" cuối tuần, trong khi giá vàng thế giới đang tạm dừng ở mốc 2.019 USD/ounce vào thứ Sáu. Một số chuyên gia về đầu tư tài chính ở Ấn Độ đã chỉ ra 5 nguyên nhân khiến giá vàng tăng 13% trong năm 2023.

Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng thế giới tăng 13% từ đầu năm, chuyên gia chỉ ra 5 lý do

Mặc dù, kim loại quý màu vàng cũng chứng kiến nhu cầu mua vào lớn trong một tháng qua, nhưng lợi nhuận tính theo tháng của vàng mới chỉ đạt khoảng 3%. Tuy nhiên, lợi nhuận 13% tính từ đầu năm đến nay cao hơn nhiều so với các lựa chọn không rủi ro như ngân hàng FD (tiền gửi cố định), quỹ dự phòng công (PPF) và các chương trình tiết kiệm nhỏ khác do chính phủ hỗ trợ.

Theo các chuyên gia thị trường hàng hóa, khủng hoảng ngân hàng Mỹ, khủng hoảng địa chính trị, lập trường tạm dừng lãi suất của Fed Hoa Kỳ nằm trong số đó những yếu tố quan trọng giúp vàng duy trì vị thế là thiên đường trú ẩn của nhà đầu tư trong suốt cả năm. Họ cho rằng giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng do Fed Mỹ đã bóng gió về việc kết thúc chu kỳ lãi suất cao và cắt giảm lãi suất 3 lần vào năm 2024.

Vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư trong năm 2023

Rajesh Sinha, Nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Bonanza Portfolio cho biết: "Chúng tôi tin rằng, cuộc khủng hoảng ngân hàng Hoa Kỳ vào đầu năm 2023, suy thoái kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị là một số lý do chính giúp Vàng và Bạc đánh bại lợi nhuận của thị trường chứng khoán trên toàn cầu với tỷ suất lợi nhuận khổng lồ ngoại trừ một số quốc gia như Ấn Độ. Bất chấp việc Fed tiếp tục tăng lãi suất và lãi suất trái phiếu tăng, giá vàng vẫn tăng do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, xung đột địa chính trị gần đây giữa Israel và Hamas đã làm gia tăng biến động của thị trường, khiến vàng trở thành loại tài sản được ưa chuộng do tính ổn định vốn có của nó trong thời kỳ khủng hoảng”.

Chuyên gia thị trường Ấn Độ Sugarndha Sachdeva đã liệt kê 5 yếu tố sau giúp vàng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư vào năm 2023:

1] Lời kêu gọi trú ẩn an toàn: Năm 2023 bắt đầu với cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ, đẩy các nhà đầu tư ngại rủi ro tìm đến mạng lưới an toàn của vàng.

2] Căng thẳng địa chính trị: Ngay cả khi giá hạ nhiệt trong quý 2 và quý 3, xung đột giữa Israel-Hamas trong quý 4 đã khơi dậy nhu cầu sử dụng vàng như một phương tiện lưu trữ giá trị.

3] Fed ôn hòa và đồng đô la giảm giá: Việc Fed hướng tới việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 đã làm suy yếu đồng đô la, thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng.

4] Động thái mua vàng của ngân hàng trung ương: Việc các ngân hàng trung ương mua vàng chiến lược với số lượng lớn đã tạo thêm áp lực tăng giá.

5] Nhu cầu lễ hội mạnh mẽ: Quý 4 chứng kiến lực mua vàng mạnh mẽ trong mùa lễ hội ở hầu hết tất cả các nước trên thế giới, khiến giá vàng bị đẩy lên cao.

Mặc dù có nhiều triển vọng nhưng các nhà phân tích cho rằng vàng cần một số yếu tố để phục hồi về mức đỉnh cao nhất mọi thời đại. Giá vàng khó có thể bứt phá vào tuần tới khi thị trường tài chính bước vào kỳ nghỉ lễ.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, nhận định những ngày nghỉ lễ đang đến gần, nhà đầu tư không cần vội vàng mua vào. Ông cho rằng không có động lực nào tăng giá với vàng từ nay cho tới đầu năm mới.

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities thì cho biết họ không kỳ vọng sẽ thấy nhiều động lực tăng giá vào tuần tới. Mặc dù thị trường dự kiến sẽ tiếp tục tiếp thu các dự báo kinh tế cập nhật của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng sẽ có một số báo cáo mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch sẽ phải theo dõi trong tuần tới. Sự kiện rủi ro lớn nhất vào tuần tới dự kiến sẽ là dữ liệu lạm phát PCE, sẽ được công bố vào thứ Năm. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt theo tiêu chuẩn ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, điều đó sẽ làm tăng thêm lời kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay 17/12: Giá vàng SJC trong nước hạ nhiệt

Sau khi tăng "sốc" vào thứ 5 và thứ 6, giá vàng trong nước hôm nay đã có dấu hiệu hạ nhiệt trên toàn quốc. Tại thời điểm 7h sáng 17/12, giá vàng SJC trên toàn quốc đang giao dịch ở mức 73,5 triệu và 74,35 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra. Cụ thể, giá vàng SJC được niêm yết tại các thương hiệu như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 73,35 triệu đồng/lượng mua vào và 74,37 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả 2 chiều.

Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 73,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 74,3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng SJC đang niêm yết ở mức 73,4 triệu đồng/lượng mua vào và 74,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng ở cả 2 chiều.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt 73,45 triệu đồng/lượng và 74,35 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng