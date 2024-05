Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng thế giới lại lập đỉnh lịch sử

Giá vàng hôm nay trên thế giới tiếp tục tăng mạnh. Kết tuần, giá vàng tăng lên 2.414 USD/ounce, phá đỉnh 2.400 USD/ounce đã thiết lập 1 tháng trước.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 18/5: Vượt đỉnh

Giá vàng hôm nay chốt tuần ở mốc 2.414 USD/ounce. Vàng đã phá vỡ mức cản 2.400 USD/ounce vào hôm qua khiến nhiều chuyên gia băn khoăn về mức tăng của kim loại này trong thời gian sắp tới.

Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết động thái tăng của vàng gần đây đều do sức mua vàng của Trung Quốc, ngoài ra thị trường còn chứng kiến sự gia tăng tích trữ từ các nước ở Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày hôm qua, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc đã công bố doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức dự báo tăng 3,8%, thấp hơn mức tăng 3,1% của tháng 3. Chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản tại Trung Quốc chưa dứt, doanh số bán lẻ cũng yếu hơn nhiều so với cùng kỳ đã khiến giá bán tại nhà máy cũng đang cho chiều hướng giảm. Đây là những yếu tố có thể gia tăng rủi ro cho chính quốc gia này và các nền kinh tế khác trên thế giới. Do đó, giới đầu tư phiên chiều và đêm qua (giờ Hà Nội) đã miệt mài mua kim loại quý nhằm đảm bảo vốn và đầu cơ vàng trong điều kiện rủi ro gia tăng.

Button cho rằng cuộc gặp tuần này giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mang lại nhiều tin tức lạc quan cho giá vàng. Cái ôm của 2 vị lãnh tụ khiến các nhà đầu tư mất đi phần nào sự tin tưởng vào sức mạnh của đồng Đô la.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cũng cho rằng, lạm phát cao, nợ lớn và việc ngân hàng trung ương in tiền quá nhanh đang là động lực đẩy thêm nhiều người tham gia vào thị trường kim loại quý.

Lusk cho rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong suốt mùa hè.

Giá vàng hôm nay trong nước 18/5: Vàng trong nước ổn định

Ghi nhận lúc 8h sáng nay 18/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 87,5 – 90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này không có sự thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua.

Tương tự, SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 87,4 – 89,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chiều bán được giữ nguyên giá, còn chiều mua giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Bảo tín Minh Châu cũng được giữ nguyên chiều bán ra và giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào. Nhà vàng này niêm yết SJC hiện tại ở mức 87,45 – 89,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng SJC được niêm yết tại ngưỡng 87,5 – 89,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá chiều mua và giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán so với rạng sáng qua.

Sau chuỗi ngày tăng giá, hôm nay, vàng nhẫn tại các cửa hàng ghi nhận mức giảm giá nhẹ.

Cụ thể, tại SJC, doanh nghiệp này điều chỉnh giảm 200.000/lượng chiều bán, 100.000 đồng/lượng chiều mua so với hôm qua. Giá niêm yết ở mức 75,25 – 76,85 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được điều chỉnh giảm 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, niêm yết ở mức 75,5 – 77 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo tín Minh Châu, nhà vàng này đã giảm tới 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Giá niêm yết hiện tại là 75,38 – 76,78 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông báo cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024 để đảm bảo bình ổn thị trường vàng.

Trong đó, NHNN nhấn mạnh thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời gian tới đây, NHNN phối hợp cùng các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp tổng thể và toàn diện theo quy định với mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế. Người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.