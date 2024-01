Giá vàng hôm nay 20/1: Động lực tăng suy giảm?

Giá vàng hôm nay 20/1 được 14 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News và chỉ có 42% trong số đó cho rằng vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay 20/1: Mất động lực tăng, vàng thế giới giảm nhẹ

Vàng khởi đầu tuần ở mức cao khi giao dịch gần 2.050 USD/ounce, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong cuộc xung đột ở Trung Đông và tâm lý thị trường cứng đầu rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ sớm diễn ra. Nhưng khi tuần nghỉ lễ rút ngắn dần trôi qua, những bình luận diều hâu của ngân hàng trung ương đều đặn đã làm suy yếu sự "thèm muốn" của các nhà đầu tư đối với kim loại màu vàng.

Giá vàng thế giới đã giảm nhẹ sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường nhà ở Mỹ sụt giảm ngoài dự đoán trong tháng 12. Vàng đóng cửa tuần này ở mức 2.029,5 USD/ounce, tăng 6,81 USD/ounce so với hôm qua, nhưng chỉ tăng 0.01% so với tháng trước.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Theo dữ liệu của Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR) được công bố vào sáng thứ Sáu, doanh số bán nhà hiện tại đã giảm 1% trong tháng 12 so với kỳ vọng tăng 0,3% và sau mức tăng 0,8% trong tháng 11.

Tổng doanh số bán nhà hiện có – các giao dịch đã hoàn thành bao gồm nhà ở một gia đình, nhà liền kề, chung cư và nhà hợp tác – đã giảm xuống tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 3,78 triệu trong tháng 12, giảm từ mức 3,82 triệu trong tháng 11. So với cùng kỳ năm trước, doanh số bán hàng giảm 6,2% so với tháng 12/2022, xuống còn 4,09 triệu, mức thấp nhất trong gần 30 năm.

Nhà kinh tế trưởng của NAR, Lawrence Yun, cho biết: “Doanh số bán hàng trong tháng cuối năm có vẻ như là mức đáy trước khi tăng cao hơn trong năm mới”.

Tổng lượng tồn kho nhà ở là 1,00 triệu căn vào cuối tháng 12, giảm 11,5% so với tháng 11 nhưng tăng 4,2% so với 960.000 căn được ghi nhận một năm trước. Hàng tồn kho chưa bán hiện ở mức cung cấp 3,2 tháng với tốc độ bán hàng hiện tại, giảm so với 3,5 tháng trong tháng 11 nhưng tăng so với 2,9 tháng trong tháng 12/2022.

Các nhà kinh tế tiếp tục chú ý đến thị trường nhà ở Hoa Kỳ vì đây là yếu tố đóng góp chính cho hoạt động kinh tế. Lĩnh vực nhà ở gặp khó khăn khi Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia tổ chức và nhà giao dịch bán lẻ đang tiến tới sự đồng thuận trong kỳ vọng của họ về giá vàng vào tuần tới.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết ông lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Với lợi suất trái phiếu kho bạc ngày càng tăng và đồng đô la Mỹ mạnh lên, vàng tiếp tục phải đối mặt với một cơn gió ngược vừa phải.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết vàng đang mất đi sự hỗ trợ ở mức hiện tại và ông tin rằng việc phá vỡ dưới 2.000 USD/ounce “có thể thực sự xảy ra ”.

Tuần này, 14 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News và họ cho thấy xu hướng tăng giá của tuần trước đã suy yếu đáng kể. Sáu chuyên gia, tương đương 42%, dự kiến sẽ thấy giá vàng cao hơn vào tuần tới, trong khi bốn nhà phân tích, chiếm 29%, dự đoán giá sẽ giảm và bốn chuyên gia khác, 29% còn lại, có quan điểm trung lập về vàng trong tuần tới.

Trong khi đó, 150 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco và tuần này các nhà giao dịch bán lẻ gần như phản ánh chính xác quan điểm của các chuyên gia. 66 nhà đầu tư bán lẻ, chiếm 44%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới. 44 người khác, tương đương 29%, dự đoán giá sẽ thấp hơn, trong khi 40 người được hỏi, tương đương 27%, giữ quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Giá vàng hôm nay 20/1: Vàng trong nước tăng mạnh

Giá vàng SJC hôm nay trên toàn quốc tiến sát ngưỡng 77 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở mức 74,3 triệu đồng/lượng mua vào và 76,82 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP>HCM, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC tiếp tục được điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả 2 chiều.

Vàng miếng SJC đang được Phú Quý thu mua với giá 74,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,7 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

PNJ cũng điều chỉnh giá vàng SJC tăng 300.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán lên lần lượt 74,3 triệu đồng/lượng và 76,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 200.000 đồng giá mua và 250.000 đồng giá bán lên lần lượt 74,3 triệu đồng/lượng và 76,7 triệu đồng/lượng.

DOJI tại khu vực Hà Nội cũng điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng ở cả 2 chiều lên lần lượt 74,25 triệu đồng/lượng mua vào và 76,75 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC được thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng trên 16 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng