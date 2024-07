Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng thế giới "lao dốc", mất mốc 2.400 trước nhiều biến động kinh tế và chính trị

Giá vàng hôm nay trên thế giới ghi nhận lao dốc xuống dưới mức 2.400 USD/ounce. Tâm lý nhà giao dịch đang dao động do một số yếu tố về kinh tế và chính trị.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 20/7: Lao dốc, mất mốc 2.400

Giá vàng thế giới hôm nay lao dốc giảm 5,65 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua, giao ngay ở mức 2.398,52 USD/ounce.

Giá vàng giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau sự cố máy tính của Microsoft đã khiến hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Không chỉ có thị trường vàng mà thị trường chứng khoán cũng lao dốc. Thông thường rủi ro sẽ thúc đẩy giá vàng tăng. Tuy nhiên, khi những sự cố bất ngờ sẽ khiến giới đầu tư bán tháo các tài sản đang nắm giữ để giữ tiền đảm bảo chuyển hướng kinh doanh thuận tiện hơn. Khi sự cố máy tính khiến tâm lý của các nhà đầu tư bị dao động mạnh.

Vàng lao dốc còn được cho là do đồng Đô la tăng giá. Chỉ số US Dollar Index, theo dõi hiệu suất của tiền tệ so với sáu loại tiền tệ khác, tăng 0,18% ở mức 104,34. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 4,233%.

Hoạt động chốt lời diễn ra sau khi giá vàng đạt mức đỉnh kỷ lục vào đầu tuần này, được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 cũng là nguyên nhân khiến vàng lao dốc.

Tâm lý nhà giao dịch đang dao động do một số yếu tố. Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm hơn dự kiến và ngày càng có nhiều tin đồn rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11. Bên cạnh đó, các báo cáo xuất hiện rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể rút khỏi cuộc đua khi các đảng viên Dân chủ cấp cao cho biết các cuộc thăm dò sau vụ ám sát Trump cho thấy ông không thể đánh bại ông. Điều này cũng đã thúc đẩy đồng bạc xanh, khiến vàng chịu áp lực giảm giá.

Chuyên gia nhận định, vàng có thể giảm giá thêm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sẽ tăng giá trở lại trong thời gian tới, khi cuộc bầu cử của Mỹ thuận lợi nghiêng về phía của cựu Tổng Thống Donald Trump. Bởi giới đầu tư kỳ vọng những chính sách của ông Trump sẽ thúc đẩy thị trường tài chính toàn cầu trong đó có vàng.

Giá vàng hôm nay trong nước 20/7: Vàng trong nước "hạ nhiệt"

Sau ngày tăng “phi mã”, giá vàng miếng trong nước ổn định ở mốc 80 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm sau chuỗi ngày tăng giá.

Cụ thể: Giá vàng nhẫn SJC 9999 được điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả 2 chiều xuống 75,8 triệu đồng/lượng mua vào và 77,6 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn 9999 thương hiệu DOJI thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang mua vào - bán ra mức 76,1 và 77,35 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán. PNJ điều chỉnh giảm 300.000 đồng giá mua và 220.000 giá bán xuống lần lượt 76,3 triệu đồng/lượng và 77,37 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt 76,08 triệu đồng/lượng mua vào và 77,38 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua. Phú Quý SJC điều chỉnh giảm 200.000 đồng cả giá mua và giá bán xuống lần lượt 76,1 triệu đồng/lượng và 77,4 triệu đồng/lượng.

Còn đối với vàng miếng SJC, hiện Ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đang bán vàng miếng SJC với giá 80 triệu đồng/lượng. Vàng miếng các thương hiệu tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng đang niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC đang được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý Phú Quý mua vào mức 78,5 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới hiện đang có giá khoảng 72,410 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC đã nới rộng khoảng cách với vàng quốc tế, cao hơn 6,09 triệu đồng/lượng.