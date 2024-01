Giá vàng hôm nay 26/1: Thế giới bật tăng, trong nước "giảm nhiệt"

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi được hỗ trợ bởi các báo cáo mới về nền kinh tế Mỹ, trong khi đó, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ.

Giá vàng hôm nay 26/1: Tăng nhẹ sau dữ liệu kinh tế mới công bố của Mỹ

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi dữ liệu mới nhất được công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng trên mức kỳ vọng, trong khi lạm phát ở mức thấp hơn dự báo.

Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) hôm thứ Năm công bố dữ liệu về Tổng sản phẩm quốc nội quý IV cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 3,3%, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là 2,0%, nhưng thấp hơn ước tính cuối cùng của quý 3 là 4,9%.

Thị trường vàng phục hồi sau dữ liệu GDP và đang giao dịch gần mức cao nhất trong phiên. Vàng giao ngay được giao dịch lần cuối ở mức 2.020,6 USD, tăng 0,03% trong ngày.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Thước đo lạm phát đặc trưng của BEA, chỉ số giá cho tổng mua hàng trong nước, ở mức 1,5%, thấp hơn mức đồng thuận là 2,3%. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) là 1,7%.

Không bao gồm thực phẩm và năng lượng, chỉ số giá PCE cốt lõi là 2,0%, phù hợp với sự đồng thuận và giống với báo cáo quý 3.

Các nhà phân tích tại Capital Economics viết: “Mặc dù tăng trưởng GDP cao hơn mong đợi trong quý 4, nhưng lạm phát cơ bản vẫn tiếp tục chậm lại, với lạm phát PCE lõi hàng năm đạt mục tiêu 2% trong quý 4.”

Các nhà phân tích cảnh báo rằng báo cáo GDP này không phải là tin tốt cho nền kinh tế Mỹ. Họ cho rằng: “Sự vượt trội của GDP một phần là do hàng tồn kho cuối cùng trong quý 3, chúng tôi đã kỳ vọng sự đảo chiều trong quý trước. Xuất khẩu ròng cũng tăng thêm 0,4 điểm% vào tăng trưởng GDP, do xuất khẩu tăng 6,3% so với dự kiến. Điều này là do xuất khẩu dịch vụ tăng 9,5%. Kết quả cuối cùng là chúng tôi vẫn kỳ vọng GDP tăng trưởng chậm lại rõ rệt xuống dưới 1% hàng năm trong quý đầu tiên."

Giá vàng cũng được hỗ trợ vào sáng thứ Năm khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường nhà ở Mỹ phục hồi trong tháng 12. Doanh số bán nhà mới đã tăng 8% trong tháng trước, đúng như kỳ vọng, sau khi điều chỉnh tăng -9% trong tháng 11, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu.

Các nhà kinh tế tiếp tục chú ý đến thị trường nhà ở Hoa Kỳ vì đây là yếu tố đóng góp chính cho hoạt động kinh tế. Lĩnh vực nhà ở gặp khó khăn khi Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm. Cùng với lãi suất thế chấp tăng, việc thiếu nguồn cung đã khiến giá nhà ở tăng cao, khiến nhiều người mua nhà mới tiềm năng bị loại khỏi thị trường.

Thứ Năm, Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã tăng 25.000 lên 214.000 trong tuần kết thúc vào ngày 20/1, tăng so với ước tính sửa đổi của tuần trước là 187.000 đơn. Con số này cao hơn dự báo đồng thuận, vì các nhà kinh tế dự đoán số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên khoảng 199.000.

Các thị trường kỳ vọng rộng rãi Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 30-31 tháng 1 và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 89% vào tháng 5, theo CME FedWatch Tool.

Hiện giới đầu tư đang chuyển mối quan tâm sang dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu (giờ Mỹ) để thêm gợi ý về chiến lược cắt giảm lãi suất của Fed.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã họp và quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức cao nhất trong nhiều năm. Quyết định này phù hợp với dự báo của thị trường. Quyết định của ECB dựa trên việc lạm phát cơ bản giảm liên tục và việc tăng lãi suất trước đó đang có tác động mạnh mẽ lên các điều kiện tài chính.

Giá vàng hôm nay 26/1: Đảo chiều giảm nhẹ

Giá vàng SJC hôm nay 26/1 đảo chiều giảm nhẹ với mức giảm cao nhất là 200.000 đồng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 74 triệu đồng/lượng mua vào và 76,52 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều.

Vàng miếng SJC hiện đang được Phú Quý thu mua với giá 74,05 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,4 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC đang được thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 74 triệu đồng/lượng mua vào và 76,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả giá mua và bán.

Trong khi đó giá mua và giá bán vàng SJC Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 74,05 triệu đồng/lượng và 76,35 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng