VIB ra mắt Super Pay và Super Cash – Hai mảnh ghép trong siêu hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa

Hai sản phẩm này là những mảnh ghép quan trọng, giúp VIB hoàn thiện siêu hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa, trao quyền cho người dùng chủ động quản lý tài chính một cách thông minh, an toàn và hiệu quả.

SuperPay: Giải pháp thanh toán chủ động, trả góp linh hoạt, giao dịch an toàn

Không còn bị giới hạn bởi các định nghĩa truyền thống như thẻ tín dụng, ghi nợ hay trả trước, SuperPay tích hợp bộ ba giải pháp PayFlex, Pay Ease và PaySafe, giúp người dùng chủ động lựa chọn cách chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân.

PayFlex – Trao quyền chọn nguồn tiền: Cho phép người dùng chủ động lựa chọn nguồn tiền thanh toán (từ thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng VIB Visa) chỉ với một chiếc thẻ duy nhất đăng ký PayFlex, mang đến khả năng linh hoạt tối đa và kiểm soát thông minh đối với dòng tiền. Chủ thẻ hoàn toàn chủ động lựa chọn nguồn tiền cho từng loại giao dịch, tận dụng tối đa lợi ích từ thẻ tín dụng như thời gian miễn lãi, trả góp ưu đãi, tích lũy điểm thưởng cho các chi tiêu lớn, đồng thời quản lý chặt chẽ ngân sách chi tiêu hằng ngày qua thẻ ghi nợ.

PayEase – Trao quyền trả góp linh hoạt: Hiểu rõ nhu cầu chi tiêu đa dạng của khách hàng, VIB mang đến giải pháp PayEase, cho phép người dùng toàn quyền quyết định việc trả góp. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng MyVIB hoặc qua Hotline, khách hàng có thể tùy chọn giao dịch, số tiền và kỳ hạn trả góp theo nhu cầu với thời hạn tối đa lên đến 36 tháng. VIB cũng hợp tác với hơn 100 đối tác lớn, mang đến chương trình trả góp 0% lãi suất, giúp người dùng hiện thực hóa mọi kế hoạch lớn mà không lo áp lực tài chính.

PaySafe – Trao quyền giao dịch an toàn: Bảo mật không còn là sự bị động, mà do người dùng chủ động làm chủ. Với PaySafe, chủ thẻ có toàn quyền kiểm soát bảo mật thẻ bằng cách bật/ tắt các tính năng thanh toán trực tuyến, khóa/ mở thẻ, thiết lập hạn mức, nhằm ngăn ngừa rủi ro và nâng cao trải nghiệm an toàn khi giao dịch. Đặc biệt, lần đầu tiên chủ thẻ có thể chủ động tự quyết định giao dịch trực tuyến có phải xác thực bằng OTP hay không và phương thức nhận OTP là gì. Với VIB chủ thẻ có thể nhận OTP qua notification của MyVIB hay email bên cạnh phương thức truyền thống là SMS giúp chủ thẻ có thể giao dịch thanh toán thẻ dễ dàng ngay cả khi đang ở nước ngoài và không có dịch vụ roaming cho SMS OTP.

Super Cash – Giải pháp đột phá cho phép luân chuyển hạn mức đến 1 tỷ đồng giữa thẻ tín dụng và vay tiền mặt

Nếu Super Pay giúp người dùng lựa chọn cách chi tiêu, thì Super Cash chính là giải pháp giúp chủ động tiếp cận dòng tiền khi cần thiết. Đây là sản phẩm tiên phong tại Việt Nam cho phép luân chuyển hạn mức tín dụng giữa thẻ tín dụng và khoản vay tiền mặt – một bước đột phá trong tư duy vay tiêu dùng hiện đại.

Với Super Cash, người dùng sẽ được cấp một hạn mức tín dụng tối đa tới 1 tỷ đồng bao gồm thẻ tín dụng và khoản vay tiền mặt. Tùy theo nhu cầu sử dụng, người dùng có thể luân chuyển hạn mức từ thẻ sang tiền mặt hoặc ngược lại khi cần vốn nhanh mà không cần mở khoản vay mới.

Ví dụ khi cần tiền mặt đột xuất, người dùng chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng Max by VIB để chuyển một phần hạn mức tín dụng thành khoản vay, tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản trong vòng 5 phút. Khi cần tăng hạn mức thẻ để đi du lịch, đóng học phí hay chi tiêu các khoản lớn, người dùng có thể chủ động chuyển ngược hạn mức từ khoản vay sang thẻ tín dụng để thanh toán.

Với thủ tục tinh giản, hoàn toàn online trên ứng dụng Max, Super Cash mang đến trải nghiệm vay chủ động, minh bạch và linh hoạt mà trước đây chỉ có trong các mô hình fintech. Người dùng không cần giấy tờ phức tạp, không mất phí chuyển đổi hay phí tất toán trước hạn. Lãi suất chỉ từ 425 đồng/triệu/ngày (tương đương 15,5–22,5%/năm). Với kỳ hạn linh hoạt từ 1 ngày đến 5 năm, SuperCash không phải là một khoản vay thông thường, mà là nguồn vốn dự phòng thông minh do chính người dùng quản lý, đặc biệt không phí tất toán khoản vay trước hạn. SuperCash hiện được cấp hạn mức cho khách hàng đã có thẻ tín dụng và/ hoặc khoản vay thế chấp tại VIB.

1 siêu hệ sinh thái - 4 mảnh ghép quyền năng - cá nhân hoá cho mọi nhu cầu

Trong hành trình tăng trưởng ấn tượng suốt nhiều năm qua, VIB đã khẳng định vai trò người dẫn dắt xu thế thông qua việc liên tục lắng nghe nhu cầu của khách hàng và ra mắt các sản phẩm tài chính ứng dụng công nghệ đột phá, hướng đến mục tiêu đem đến trải nghiệm tốt nhất cho từng khách hàng.

Trong đó có thể kể đến, Super Card - Thẻ tín dụng siêu cá nhân hoá cho phép khách hàng chủ động thiết lập danh mục hoàn tiền, ngày sao kê, hạn thanh toán tuỳ theo nhu cầu và tính chất dòng tiền; hay Super Account - Tài khoản Siêu Lợi Suất sinh lời đến 4,3%/năm trên dòng tiền chi tiêu linh hoạt.

Với sự ra mắt Super Pay và Super Cash, VIB tiếp tục hoàn thiện siêu hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa với hai mảnh ghép mới:

- SuperPay: Giải pháp thanh toán chủ động, trả góp linh hoạt, giao dịch an toàn;



- SuperCash: Giải pháp đột phá cho phép luân chuyển hạn mức đến 1 tỷ đồng giữa thẻ tín dụng và vay tiền mặt .

Cùng với SuperCard và SuperAccount, “bộ tứ Super” tạo thành một siêu hệ sinh thái đồng nhất, nơi mỗi sản phẩm đều đóng vai trò như một mắt xích quyền năng giúp khách hàng làm chủ dòng tiền, tối ưu hóa đòn bẩy tài chính và hiện thực hóa mục tiêu cá nhân một cách thông minh, hiệu quả.