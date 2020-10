Giá vàng hôm nay 28/10: "Nằm im chờ đợi" trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Giá vàng hôm nay 28/10 tăng trở lại nhờ sự trợ giúp của đồng USD yếu hơn và lo ngại về sự gia tăng lần thứ hai các trường hợp nhiễm Covid-19. Trong khi đó, các nhà đầu tư không mạo hiểm trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới.

Giá vàng hôm nay 28/10 giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.907 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.909 USD/ounce.

Vàng tăng trở lại vào thứ Ba (27/10), nhờ sự trợ giúp của đồng USD yếu hơn và lo ngại về sự gia tăng lần thứ hai các trường hợp nhiễm Covid-19. Trong khi đó, các nhà đầu tư không mạo hiểm trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới.

Giá vàng tăng khi Mỹ công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng thấp hơn so với kỳ vọng. Theo Conference Board, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 10 giảm xuống mức 100,9 điểm, thấp hơn so với mức 101,3 điểm trong tháng 9 và thấp hơn so với mức 102 điểm theo dự báo của các nhà kinh tế.

Bên cạnh đó, giá của kim loại quý tăng trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày tăng mạnh chưa từng thấy tại Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng của vàng đang bị chững lại do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Mặt khác, do bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới nên giới kinh doanh vàng quốc tế lo ngại có thể gặp rủi ro nếu nắm giữ vàng.

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ

Chuyên gia kinh tế Christopher Lewis nhận định, những diễn biến của thị trường đang cho thấy sự bối rối hoàn toàn, thị trường đang lâm vào thế bế tắc. Tại thời điểm này, thị trường tiếp tục chứng kiến rất nhiều giao dịch qua lại, nhưng theo kiểu vô định, không thể dự đoán bước đi tiếp theo sẽ là gì. Có thể nói, thị trường vàng cũng đang "nằm im chờ đợi" giống như nhiều thị trường khác, chờ xem kết quả cuộc bầu cử có tầm ảnh hưởng nhất thế giới sẽ như thế nào và tất nhiên có rất nhiều rủi ro ở đó.

Trong khi đó, chuyên gia của ABM AMRO cũng đưa ra dự báo, giá vàng có thể sẽ giảm trong thời gian tới khi cuộc bầu cử ngày 3/11 sắp tới.

"Nhưng vì Fed sẽ giữ lãi suất thấp trong những năm tới, lợi suất thực tế của Mỹ sẽ tiếp tục âm. Điều này sẽ hỗ trợ giá vàng tăng và hy vọng giá vàng sẽ "kiểm tra" lại mức trên 2.000 USD/ounce vào năm 2021", chuyên gia này cho hay.

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng hôm nay (28/10) thời điểm mở cửa phiên giao dịch, PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 55,95 - 56,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,35 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 28/10 ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 55,96 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 55,95 - 56,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).