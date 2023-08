Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng thế giới tiếp tục tìm đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 31/8: Nhờ những dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ được công bố suy yếu hỗ trợ, giá vàng giữ được đà đi lên và đạt đỉnh 3 tuần trong phiên giao dịch hôm qua. Trong nước, vàng SJC, DOJI tăng giảm trái chiều.

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng giữ đà tăng, đạt đỉnh 3 tuần



Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 31/8 (lúc 7h54' theo giờ Việt Nam) quanh mức 1.945,3 USD/ounce, phục hồi nhẹ gần 0,2% (tương ứng 3 USD/ounce) so với chốt phiên giao dịch liền kề. So với cùng thời điểm sáng qua, vàng giao ngay đã tăng khoảng 11 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 31/8. Nguồn: Tradingeconomics.

Nhờ những dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ được công bố ảm đạm hỗ trợ, giá vàng giữ được đà đi lên và đạt đỉnh 3 tuần trong phiên giao dịch hôm qua. Mới nhất, Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP trong tháng 8 cho thấy mức tăng 177.000 việc làm, giảm 13.000 việc làm so với kỳ vọng là tăng 200.000 việc làm.

Trong khi đó, ước tính thứ hai về GDP quý II của Mỹ cho thấy mức tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,3% so với ước tính đầu tiên là tăng 2,4%. Chỉ số giá PCE được theo dõi chặt chẽ trong quý 2 đã tăng 2,5% so với ước tính đầu tiên là tăng 2,6%.

Ở một diễn biến khác, thị trường vàng vẫn duy trì mức tăng vững chắc ngay cả khi lĩnh vực nhà ở của Mỹ có dấu hiệu tốt hơn mong đợi. Hiện có nhiều người tiêu dùng bắt đầu quá trình mua nhà mới hơn dự kiến.

Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR) cho biết chỉ số doanh số bán nhà chờ xử lý của Mỹ đã tăng 0,9% lên 77,6 trong tháng 7, sau mức tăng 0,4% của tháng 6. Theo dự báo đồng thuận, giới chuyên môn dự kiến các giao dịch bán nhà đang chờ xử lý sẽ giảm 0,8%.

Biến động giá vàng tuần qua. Nguồn: Tradingeconomics.

Các nhà kinh tế đặc biệt chú ý đến số liệu doanh số bán nhà đang chờ xử lý vì chỉ số này được coi là phong vũ biểu hướng tới tương lai thị trường nhà đất, thường có độ trễ một hoặc hai tháng giữa hợp đồng và giao dịch mua bán hoàn tất.

Nhà kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR cho biết trong báo cáo: “Việc làm đang được bổ sung, do đó, mở rộng nhóm người mua nhà tiềm năng. Tuy nhiên, lãi suất thế chấp tăng và số lượng nhà tồn kho hạn chế đã tạm thời cản trở khả năng mua nhà của họ".

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, DOJI trái chiều



Cập nhật 7h30 sáng 31/8, tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC mua vào ở mức 67,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 68,12 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 67,5 triệu đồng/lượng và bán ra 68,1 triệu đồng/lượng, giảm tương tự như ở khu vực Hà Nội.

Giá vàng thương hiệu DOJI tại Hà Nội tăng thêm 100.000 đồng/lượng so với cập nhật đầu giờ sáng qua, có giá mua vào 67,4 triệu đồng/lượng, bán ra tại 68,3 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu DOJI có giá mua vào 67,5 triệu đồng/lượng và bán ra 68,2 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 67,52 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 68,1 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 50.000 đồng/lượng và 40.000 đồng/lượng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 56,11 – 56,96 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, đi ngang so với đầu giờ sáng qua.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 56,2 triệu đồng/lượng và 57,3 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tăng lần lượt 100.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.