Giá vàng hôm nay 5/11, thế giới giảm mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 5/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.937 USD/ounce, giảm mạnh 58 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.931 USD/ounce, giảm mạnh 69 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng giảm trong phiên giao dịch tại Mỹ do chỉ số đồng USD mạnh lên, gây áp lực lên kim loại quý. Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu và tâm lý e ngại rủi ro gia tăng trên thị trường chung đã không mang lại lợi ích cho vàng. Tuy nhiên, không ngạc nhiên nếu vàng tăng giá bởi áp lực bán trên thị trường chứng khoán gia tăng vào thứ Ba hoặc thứ Tư tuần này.

Giới chuyên gia nhận định, động lực ngắn hạn trên thị trường vàng đang thay đổi và giá có thể ổn định trong 2 tháng cuối năm 2025.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng phòng Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management cho biết, ông kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định dưới mức kháng cự quanh 4.000 USD/ounce từ nay đến hết năm 2025.

"Nếu tính đến 12 tháng tới, đợt tăng giá này vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thấy khoảng 8 tuần củng cố. Đây là một sự củng cố lành mạnh trong một thị trường tăng giá dài hạn. Tháng 11 và 12 thường không phải là những tháng tốt với vàng nên rất khó để đợi một đợt tăng giá nữa trong năm nay, nhưng tôi kỳ vọng sẽ thấy những mức cao mới trong quý đầu tiên của năm 2026", ông Doshi nhận định.

Mặc dù dòng vốn ETF chảy ra có thể làm trầm trọng thêm xu hướng theo mùa khi đà tăng bị phá vỡ sau đợt tăng giá hồi tháng 8 và tháng 9, vốn được thúc đẩy bởi tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), ông Doshi kỳ vọng bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng sẽ tương đối nông, vì thị trường vẫn còn sự hỗ trợ cơ bản đáng kể.

"Nếu tôi phải đưa ra dự đoán về giá vàng ở mức 3.000 USD/ounce hoặc 5.000 USD/ounce khi mức giá giao dịch đang ở giữa khoảng 4.000 USD/ounce, thì tôi sẽ nghiêng về mức 5.000 USD/ounce nhiều hơn", ông Doshi chia sẻ.

Ông Doshi cũng lưu ý rằng dữ liệu mới nhất từ ​​Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy nhu cầu vàng vật chất đạt mức kỷ lục, ngay cả khi giá giao dịch ở mức cao kỷ lục. Ông giải thích rằng các nhà đầu tư dường như vẫn thoải mái với mức giá cao hơn, vì vẫn còn nhiều giá trị trên thị trường.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 5/11 tính đến 6 giờ 30 phút sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn quay đầu giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 5/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn quay đầu giảm mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.