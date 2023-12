Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng thế giới chỉnh khi đồng bạc xanh tăng điểm

Ghi nhận trên thế giới, giá vàng hôm nay 5/12 giao dịch quanh mốc 2.030 USD/ounce trong buổi sáng. Giá vàng đã "hạ nhiệt" sau khi tăng nóng vào cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay 5/12:Vàng thế giới giảm sốc sau khi đồng bạc xanh tăng điểm

Giá vàng giao dịch quanh mức 2.070 USD/ounce vào thứ Hai sau khi tăng hơn 3% lên mức trên 2.100 USD/ounce - mức cao nhất mọi thời đại, do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp tháng này, và có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm sau.

Tính từ đầu năm 2023, vàng đã tăng khoảng 209 USD/ounce, tương đương 11,49%. Theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích, giá vàng dự kiến sẽ giao dịch ở mức 2094,54 USD/ounce vào cuối quý này. Trong tương lai, các chuyên gia cũng ước tính giá vàng sẽ giao dịch ở mức 2163,75 USD/ounce sau 12 tháng nữa.

Biến động của giá vàng thế giới. Nguồn: Nguồn: Tradingeconomics

Ghi nhận lúc 7h sáng 5/12, giá vàng giao dịch quanh mốc 2.030 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm sốc trong bối cảnh chỉ số USD Index tăng 0,37 điểm lên 103,64 điểm, và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi từ 4,24% lên 4,32%. Tại thời điểm viết bài, giá vàng đang giao dịch ở mức 2.030 USD, tăng 0,12% trong ngày.

Mặc dù vàng giảm so với đỉnh lịch sử tạo ra vào ngày hôm qua, nhưng các nhà phân tích cho rằng, kim loại quý này có thể duy trì trên mức 2.000 USD/ounce trong thời gian tới nhờ được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại bất ổn địa chính trị, đồng USD yếu hơn và khả năng cắt giảm lãi suất.

Daria Efanova, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại sàn giao dịch Sucden Financial, viết trong một ghi chú hôm thứ Hai: “Những kỳ vọng về việc kết thúc chu kỳ thắt chặt đã được định giá, đẩy lợi suất dài hạn xuống thấp hơn”. “Điều này đã tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho vàng như một tài sản không mang lại lợi nhuận”.

John Reade, chiến lược gia thị trường tại Hội đồng vàng thế giới, một hiệp hội các nhà sản xuất vàng, trả lời phỏng vấn CNN rằng, với việc các nhà đầu tư dự đoán sẽ có một số đợt cắt giảm lãi suất trong năm tới, giá vàng “hoàn toàn có thể” tăng cao hơn mức cao kỷ lục hôm thứ Hai.

Những dự đoán về tỷ giá đó cũng gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, một lần nữa khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Lãi suất cao hơn có xu hướng làm tăng giá trị của đồng tiền bằng cách thu hút thêm vốn từ nước ngoài vào trong nước và điều ngược lại là đúng khi lãi suất giảm.

Đồng đô la đã giảm 3% trong tháng trước so với rổ sáu loại tiền tệ chính. Vì vàng được định giá bằng đô la Mỹ nên giá trị của đồng bạc xanh giảm đã khiến các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ mua kim loại này ít tốn kém hơn, điều này đáng lẽ phải thúc đẩy nhu cầu và từ đó nâng giá vàng.

Về dữ liệu, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ tiết lộ hôm thứ Hai rằng số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy của Hoa Kỳ đã giảm 3,6% so với tháng trước trong tháng 10 so với mức tăng 2,3% trong lần đọc trước đó. Ở những nơi khác, cuộc tấn công vào tàu chiến và tàu thương mại của Mỹ ở Biển Đỏ hôm Chủ nhật đã làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang giữa Israel và Hamas. Ngược lại, điều này có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn và mang lại lợi ích cho kim loại màu vàng.

Sắp tới, chỉ số PMI Sản xuất Caixin Trung Quốc cho tháng 11 sẽ được công bố và dự kiến sẽ cải thiện từ 49,5 lên 49,8. Dữ liệu lạc quan của Trung Quốc có thể gây áp lực lên giá vàng vì Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về PMI Sản xuất ISM tháng 11 của Hoa Kỳ sắp tới cũng sẽ được theo dõi rộng rãi.

Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng trong nước tăng mạnh

Giá vàng SJC trong nước sáng nay ghi nhận lúc 7h 5/12 tăng 200.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và mua vào so với cùng thời điểm sáng hôm qua, lên mức 74,2 triệu đồng/lượng bán ra, và 73 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Giá vàng SJC trong nước tại các thương hiệu ghi nhận lúc 7h sáng 5/12 cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 73 triệu đồng/lượng mua vào và 74,22 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng SJC ở DOJI tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 600.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán lên lần lượt 72,9 triệu đồng/lượng và 74,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội, tăng 400.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán.

Tại Phú Quý, vàng SJC được thu mua với giá 72,95 triệu đồng/lượng và bán ra mức 74,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua và 400.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng qua.

Giá vàng miếng PNJ niêm yết ở mức 73,2 triệu đồng/lượng mua vào và 74,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng ở chiều mua và 400.000 đồng ở chiều bán. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu đã điều chỉnh tăng 290.000 đồng ở chiều mua và 450.000 đồng ở chiều bán lên lần lượt 73,05 triệu đồng/lượng và 74,15 triệu đồng/lượng.

Biến động của giá vàng SJC. Nguồn: giavang.org

Ghi nhận giá vàng SJC tại các thương hiệu sáng 5/12: