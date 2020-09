Giá vàng hôm nay 9/9 giảm sâu trước đợt điều chỉnh mới

Giá vàng hôm nay 9/9 giảm do đồng USD bất ngờ phục hồi liên tiếp trong những phiên gần đây, mà mặt hàng này được giao dịch chủ yếu bởi đồng USD.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng hôm nay giao ngay đạt ngưỡng 1.913 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.920 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm do đồng USD bất ngờ phục hồi liên tiếp trong những phiên gần đây, mà mặt hàng này được giao dịch chủ yếu bởi đồng USD.

Đồng bạc xanh tăng giá so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác trong bối cảnh Bảng Anh tụt giảm do giới đầu tư lo ngại thỏa thuận nước Anh rút khỏi EU (Brexit). Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo EU, có thể sẽ không cần thỏa thuận "ly hôn" đã ký với châu Âu, nếu liên minh này không nhất trí với thỏa thuận thương mại tự do vào ngày 15/10 tới..

Ngoài ra, giá kim loại quý giảm còn do sự ảnh hưởng từ các thị trường bên ngoài, giá dầu thô giảm mạnh, chạm mức thấp nhất trong 6 tuần, giao dịch quanh mức 37,45 USD/thùng; chỉ số USD cao hơn và lợi tức trên trái phiếu 10 năm của Kho bạc Mỹ giao dịch quanh mức 0,685%. Tuy nhiên, áp lực bán đang gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ lại là yếu tố đẩy giá kim loại quý đi lên, khi nhà đầu tư quay sang tìm nơi chú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay 9/9 tiếp tục giảm sâu

Thời điểm này, giới đầu tư đang chờ cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày mai 10/9. Mọi quyết định của ECB về chính sách tiền tệ được cho là sẽ tác động trực tiếp đến đồng Euro, qua đó tác động đến USD và giá vàng.

Craig Erlam, nhà phân tích của OANDA cho biết, nếu Fed không công bố bất kì động lực tài chính mới nào, trong khi ECB công bố một số gói kích thích kinh tế, “tính theo USD, vàng sẽ gặp phải một số khó khăn”.

Các phân tích kỹ thuật cho thấy, trong tuần này, vàng sẽ có sự điều chỉnh, tích lũy. Theo đó, nếu vẫn trụ vững trên 1.900 USD/ounce, giá vàng sẽ tiếp tục tích lũy tăng dần hướng tới ngưỡng 2.000 USD/ounce. Ngược lại, cũng có khả năng vàng có thể giảm xuống 1.860 USD/ounce, thậm chí 1.810 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng hôm nay được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 55,60 - 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,40 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 55,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 55,55 - 56,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước vẫn cao hơn 2,35 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng cũng ở mức khá xa, dao động 500.000-800.000 đồng/lượng.

Hiện có nhiều dự báo về xu hướng của giá vàng. Ở chiều tích cực, các chuyên gia cho rằng theo chu kỳ, từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ là khoảng thời gian tích cực với giá vàng. Ở thời điểm này, nhu cầu vàng vật chất cao do vào mùa cưới hằng năm.

Với những dự báo trên, một số nhà phân tích cho rằng, bất kỳ sự sụt giảm nào cũng nên được coi là cơ hội mua vào.