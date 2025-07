Giá vàng trong nước tăng vọt 48% so với năm trước, chênh lệch so với thế giới tiếp tục nới rộng

Theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá vàng trong nước tháng 6/2025 giảm 1,27% so với tháng 5/2025 nhưng tăng 48,01% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý 2/2025 tăng 43,62% so với cùng kỳ năm trước; bình quân sáu tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 37,4%.

Cụ thể, tính đến ngày 28/6/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.369,73 USD/ounce, tăng 1,93% so với tháng 5/2025. Giá vàng tháng 6/2025 tăng chủ yếu do tác động kết hợp của bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông, cùng với lực mua từ ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư vàng tăng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 6/2025 giảm 1,27% so với tháng 5/2025; tăng 48,01% so với cùng kỳ năm trước; tăng 33,54% so với tháng 12/2024; bình quân quý 2/2025 tăng 43,62% so với cùng kỳ năm trước; bình quân sáu tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 37,4%.



Giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 28/6/2025, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 98,6 điểm, giảm 1,34% so với tháng trước do nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dữ trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 7/2025, cùng với lo ngại về khả năng chính sách tiền tệ bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị dẫn đến xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2025 tăng 0,32% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ phục vụ thanh toán nhập khẩu tăng; tăng 3,06% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,92% so với tháng 12/2024; bình quân quý 2/2025 tăng 2,98%; bình quân sáu tháng đầu năm 2025 tăng 3,3%.

Giá vàng hôm nay 5/7 áp sát mốc 121 triệu

Cập nhật đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng tại SJC ở mức 118,9-120,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch hai chiều mua - bán ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 114,3-116,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận giao ngay ở mức 3336,23 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 5,42 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.350 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,45 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 11,45 triệu đồng/lượng.

Ông Steve Miller, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Kinh doanh Dịch vụ của ISM, nhận định giá cả tăng ảnh hưởng đến chi phí hoạt động. Căng thẳng ở Trung Đông là một chủ đề mới được quan tâm vào tháng 6, mặc dù hiện tại chưa có dấu hiệu gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan. Ngoài ra, thị trường còn lo ngại về tác động liên quan đến thuế quan.

David Meger, Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng, số liệu việc làm tốt hơn dự kiến đồng nghĩa với việc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm hơn dự đoán hiện tại là thấp hơn. Kết quả là đồng USD mạnh lên, gây thêm áp lực cho thị trường vàng. Theo ông, khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 7/2025 gần như không còn.

Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng có thể trải qua một đợt giảm nhẹ trong ngắn hạn. Một số thỏa thuận thuế quan có thể được thông qua, làm giảm bớt lo ngại về chiến tranh thương mại.

Trong khi đó, tình trạng mua vào của ngân hàng trung ương và hoạt động mua vào không chính thức của Trung Quốc đang chậm lại.

Ông Adrian Day nhấn mạnh áp lực giảm giá chỉ mang tính tạm thời, xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn được duy trì, như một kênh bảo đảm giá trị trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều thách thức.

Theo nhận định của Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính Oanda, giá vàng đang có xu hướng giao dịch trong một phạm vi hẹp từ 3.320-3.360 USD/ounce.