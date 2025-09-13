Giữa "làn sóng" IPO, tăng vốn của công ty chứng khoán: Chứng khoán VNDirect triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) đã công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Theo đó, thời gian từ 14h ngày 10/10/2025 tại Trụ sở chính của công ty, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, p. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Hiện tại, tài liệu họp vẫn chưa được công bố.

Để đón đầu cơ hội, VNDirect lên kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh. Mới đây, HĐQT đã thông qua phương án phát hành 20 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2025 đến quý II/2026, với lãi suất trả định kỳ 6 tháng/lần. Số vốn huy động sẽ phân bổ 1.200 tỷ đồng cho vay ký quỹ và 800 tỷ đồng đầu tư vào giấy tờ có giá.

Đáng nói, việc VNDirect triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán các công ty chứng khoán như TCBS, VPBankS, LPBankS... đẩy mạnh IPO và tăng vốn.

Đặc biệt, SSI, VPS cũng liên tiếp triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, đúng thời điểm thị trường có nhiều diễn biến tích cực nhờ dòng tiền dồi dào, "tăng nhiệt" hơn khi các kênh đầu tư khác trở nên kém hấp dẫn,...

Kết quả kinh doanh của VNDirect.

Kết phiên tuần qua, VN-Index sau khi lập đỉnh lịch sử 1.711 điểm đã chịu áp lực chốt lời, tạm lùi về 1.667 điểm. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự tăng trưởng hơn 50% so với vùng đáy tại ngày "Giải phóng" hồi tháng 4/2025.

Đồng thời, Việt Nam đang tiến rất gần đến cột mốc quan trọng - kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell vào ngày 7/10 tới. FTSE Russell sẽ cập nhật Watch List trong việc rà soát thường niên vào tháng 9/2025, do đó nếu thị trường được nâng hạng thì nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ là tâm điểm hút vốn dòng vốn ngoại.

Về kết quả kinh doanh quý II/2025, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động 1.698 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính từ mảng tự doanh với khoản lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 834 tỷ đồng, tăng 3%, trong khi phần lỗ giảm 15% xuống 456 tỷ đồng. Doanh thu từ danh mục nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 140 tỷ đồng, tăng 21%.

Mảng môi giới phục hồi rõ nét với doanh thu tăng 20% lên 219 tỷ đồng, nhờ thị phần trên HoSE vươn lên 6,36% - mức cao nhất trong một năm qua. Nguồn thu từ cho vay ký quỹ duy trì ổn định ở mức 298 tỷ đồng, trong khi mảng tư vấn tài chính và lưu ký đóng góp tổng cộng 154 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Kết quả, công ty chứng khoán báo lãi sau thuế 369 tỷ đồng, tăng 7%. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 752 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 41% kế hoạch năm.