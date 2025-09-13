Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên Huế chi trả hơn 250 triệu đồng cho khách hàng

Theo đó, hai khách hàng được Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế chi trả đợt này gồm: Khách hàng Trần Chính trú tại thôn Đông Hòa, xã Bình Điền, thành phố Huế được chi trả với số tiền hơn 102 triệu đồng; Khách hàng Nguyễn Đình Bằng trú tại thôn Phước Yên, xã Quảng Điền, thành phố Huế được chi trả với số tiền 152 triệu đồng.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế trao chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho đại diện gia đình khách hàng Nguyễn Đình Bằng. Ảnh: T.H.

Ông Trần Ngọc Tứ - Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết: Trong quá trình vay vốn, khách hàng đã được nhân viên ngân hàng và Bảo hiểm Agribank tư vấn giải thích đầy đủ về điều kiện tham gia, phí bảo hiểm, đặc biệt là về quyền lợi khách hàng nhận được khi tham gia sản phẩm bảo hiểm, nên những khách hàng này đã tự nguyện tham gia.

Vừa qua, hai khách hàng này không may qua đời, sau khi xảy ra sự việc, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã kịp thời đến thăm hỏi và hướng dẫn gia đình cung cấp các hồ sơ liên quan để Bảo hiểm Agribank giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Ông Tứ cho biết thêm, gia đình những khách hàng này đã được chi trả 100% quyền lợi bảo hiểm cơ bản, lãi tiền vay và hỗ trợ mai táng phí. Mặc dù số tiền bảo hiểm không làm vơi bớt nỗi đau mất người thân nhưng cũng đã góp phần giúp người ở lại vượt qua những khó khăn về tài chính.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế trao chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho đại diện gia đình khách hàng Trần Chính. Ảnh: T.H.

Có thể nói rằng, sản phẩm Bảo an tín dụng đã cung cấp giải pháp bảo hiểm tài chính hiệu quả cho khách hàng vay vốn tại Agribank, đặc biệt là các hộ nông dân và doanh nghiệp sản xuất với những quyền lợi vượt trội.

“Với phương châm hướng về cộng đồng, tạo sự yên tâm, là chỗ dựa vững chắc cho khách hàng được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay. Bảo hiểm Agribank luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm đúng như cam kết.

Công việc của chúng tôi không chỉ là giải thích hồ sơ hay giúp khách hàng điền đầy đủ giấy tờ mà còn là những phút giây giúp đỡ khách hàng vượt qua khó khăn, giúp họ cảm thấy an tâm và bớt gánh nặng khi mất đi người thân...”, ông Trần Ngọc Tứ - Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế.