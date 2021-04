Tại một diễn đàn trực tuyến do Richard Nixon Foundation tổ chức gần đây, nhà đầu tư công nghệ Peter Thiel vừa có bài phát biểu chỉ trích các đại gia công nghệ Mỹ vì quá thân thiết với Trung Quốc.

Peter Thiel, nhà đồng sáng lập PayPal đồng thời là thành viên hội đồng quản trị Facebook vốn nổi tiếng là người có tiếng nói thẳng thắn trong giới đầu tư công nghệ với những quan điểm khuynh hướng bảo thủ. Ông này từng công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của cựu Tổng thống Donald Trump.

Trong một diễn đàn trực tuyến do Richard Nixon Foundation tổ chức tập trung vào vấn đề Trung Quốc có sự tham gia của cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien, hai cánh tay đắc lực của ông Trump trước đây; ông Thiel đã có những phát ngôn gây chú ý. Trong đó, ông chỉ trích Google về các chiến lược của đại gia công nghệ này với các trường đại học Trung Quốc. Google hiện có trung tâm nghiên cứu và phát triển đặt tại Trung Quốc.

“Mọi thứ ở Trung Quốc đều có mối liên hệ giữa dân sự và quân sự, nên có khả năng Google đang làm việc với quân đội Trung Quốc chứ không phải quân đội Mỹ” - ông Thiel cáo buộc. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi một nguồn tin trong nội bộ Google tiết lộ với ông rằng Google đã làm việc với người Trung Quốc vì “nếu họ không cung cấp công nghệ, thì (Trung Quốc) cũng đánh cắp công nghệ”.

Google, Apple hứng chỉ trích vì "quá thân thiết" với Trung Quốc

Phản ứng lại cáo buộc của Peter Thiel, phát ngôn viên của Google tuyên bố: “Những cáo buộc này là vô căn cứ. Chúng tôi không làm việc với quân đội Trung Quốc. Chúng tôi có lịch sử làm việc lâu dài với chính phủ Mỹ, trong đó có Bộ Quốc phòng Mỹ, trong nhiều lĩnh vực từ an ninh mạng đến chăm sóc sức khỏe”.

Đây không phải lần đầu Peter Thiel chĩa mũi nhọn vào Google. Năm 2019, nhà sáng lập PayPal từng cho rằng FBI và CIA nên điều tra Google xem liệu đại gia công nghệ này có bị gián điệp Trung Quốc xâm nhập hay không.

Một đại gia công nghệ khác cũng bị cuốn vào bài phát biểu chỉ trích của Peter Thiel là Apple.

Nhà đầu tư công nghệ này cho rằng Apple khó quay lưng với Trung Quốc do chuỗi cung ứng khổng lồ mà nhà Táo vận hành để sản xuất iPhone và hàng loạt sản phẩm công nghệ quan trọng ở thị trường tỷ dân. Do đó, ông kêu gọi Mỹ “gây áp lực” và giám sát chặt chẽ Apple do chuỗi cung ứng lao động quá lớn mà Apple sử dụng ở Trung Quốc.

“Apple có lẽ đang đối diện với vấn đề thực sự về mặt cấu trúc, bởi vì toàn bộ chuỗi cung ứng iPhone đều được sản xuất ở Trung Quốc. Apple là công ty có sự hiệp đồng thực sự với Trung Quốc.”

Cũng theo Peter Thiel, nhiều công ty công nghệ lớn khác như Facebook, Amazon và Microsoft không có lợi ích kinh doanh lớn ở Trung Quốc, phần lớn là do chính phủ Trung Quốc đã cấm hoặc hạn chế những công ty này làm ăn tại thị trường của họ.

Một mối đe dọa khác cũng được Peter Thiel cảnh báo rằng có thể đe dọa an ninh quốc gia Mỹ, cụ thể là đồng USD, chính là đồng bitcoin. “Mặc dù tôi ủng hộ tiền điện tử, ủng hộ bitcoin, nhưng tôi tự hỏi liệu tại thời điểm này, bitcoin có thể được coi là một phần vũ khí tài chính mà Trung Quốc có thể dùng để chống lại Mỹ khi nó đe dọa trực tiếp các đồng tiền pháp định - đặc biệt là đồng USD hay không”. Trong dài hạn, rõ ràng Trung Quốc muốn làm mọi thứ để làm suy yếu đồng USD, do vậy ông Thiel đề nghị cẩn trọng với bitcoin và quan điểm coi bitcoin là “vàng kỹ thuật số” như một tài sản trú ẩn an toàn.