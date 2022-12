UBND thành phố Hà Nội kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ để đấu thầu chọn chủ đâu tư khác và không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn thành phố đối với chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 334/KH-UBND về khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm liên quan đến "Diện tích nhà ở bình quân năm 2021 chưa đạt được chỉ tiêu; nhiều dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, dự án chậm tiến độ" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị theo kế hoạch. Trong đó, thành phố tập trung vào các dự án chậm triển khai năm 2021, 2022 để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở theo quy hoạch và dự án được duyệt khớp nối đồng bộ với hạ tầng khu vực.

Đặc biệt, đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác theo quy định. Đồng thời, công khai thông tin vi phạm, đưa vào tiêu chí đánh giá và không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn thành phố.

Hà Nội kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ đối với chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém (Ảnh: TN)

Tại kế hoạch này, trong năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ cân đối bố trí đủ vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư sử dụng vốn ngân sách; triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, nhà ở xã hội cho thuê phục vụ các đối tượng là công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp và học sinh, sinh viên.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các cấp độ. Cụ thể, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục rà soát các quỹ đất 20%, 25% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố; tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trước đó, Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất tại 23 dự án chậm tiến độ. Trong đó, huyện Thạch Thất có số lượng dự án bị thu hồi nhiều nhất. Tiếp đó là huyện Mê Linh. Ngoài ra, một số địa bàn khác cũng có dự án chậm triển khai, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi đất.

Tại huyện Thạch Thất có các dự án chậm tiến độ bị thu hồi như: dự án Xây dựng khu biệt thự nhà vườn (xã Tiến Xuân) do Công ty CP An Lạc làm chủ đầu tư; Nhà máy sản xuất cọc bê tông (xã Tiến Xuân) do Công ty CP Licogi 13, nền móng xây dựng làm chủ đầu tư; Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự Sunny light (xã Yên Bình), chủ đầu tư là Công ty CP Ánh Dương…

Các dự án bị thu hồi tại Mê Linh như Dự án khu đô thị mới BMC (xã Đại Thịnh), chủ đầu tư là Công ty Vật liệu xây dựng và lắp ráp thương mại; Khu đô thị mới Prime Group - Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh (xã Đại Thịnh), chủ đầu tư là Công ty CP Prime Group; Dự án khu đô thị mới Việt Á (xã Thanh Lâm), Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á làm chủ đầu tư; Dự án khu đô thị mới Vinalines (xã Đại Thịnh - Thanh Lâm - Tráng Việt), Công ty CP Bất động sản Vinalines Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư...