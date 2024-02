Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu trong tháng 2, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 10,7 triệu khách.

Trong đó, hành khách quốc tế tăng mạnh tăng 59,1%, đạt 3,65 triệu khách và hành khách nội địa tăng tăng 11,8%, đạt 7,1 triệu khách. Các hãng hàng không Việt Nam đã chuyên chở 5,1 triệu khách (1,6 triệu khách quốc tế và 3,54 triệu khách nội địa), tăng 21,6%.



Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng có tín hiệu tăng trưởng với 139,8 nghìn tấn hàng hóa, tăng 54,2% so với tháng 2/2023 và tăng 13,1% so với tháng 1/2024. Sản lượng hàng quốc tế đạt 92,3 nghìn tấn và hàng nội địa đạt 47,5 nghìn tấn.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã yêu cầu các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines báo cáo công tác bán vé máy bay dịp tết Nguyên đán 2024.

Theo đó, các hãng cũng cần báo cáo việc giám sát hoạt động các hãng hàng không với các đại lý bán vé máy bay và các biện pháp xử lý. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 26/2.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh về giá vé máy bay "sốt" từng ngày.

Cục Hàng không VIệt Nam cũng có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách; công tác bán vé, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá vé máy bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2024; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8/2 - 14/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) đạt hơn 1,5 triệu hành khách (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt xấp xỉ 748,6 nghìn khách (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023); vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 762,4 nghìn hành khách (giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8,56 nghìn tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam, sản lượng cất/hạ cánh đạt hơn 14,5 nghìn lượt (giảm 0,7% so với cùng kỳ 2023); tổng sản lượng hành khách thông qua cảng đạt hơn 2,27 triệu khách (tăng 1,4% so với cùng kỳ 2023); sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 9,6 nghìn tấn (tăng 5% so với cùng kỳ 2023).

Tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt hơn xấp xỉ 1,1 triệu hành khách (giảm 2,7% so với cùng kỳ 2023) và hơn 2,8 tấn hàng hóa (tăng 16,7% so với cùng kỳ 2023).