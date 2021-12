Hé lộ quy trình lót tay cho các CDC của Công ty Việt Á

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, khách hàng của Công ty Việt Á là hầu hết các CDC, đơn vị y tế trên cả nước. Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á đã lập nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân, hộ kinh doanh cá thể để chuyển tiền ngoài hợp đồng cho các CDC, đơn vị y tế.

Sau khi Cơ quan điều tra Bộ Công an triệu tập, đối tượng Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á khai, “khách hàng của công ty là hầu hết các CDC, đơn vị y tế trên cả nước tham gia chống dịch, các bệnh viện hoặc là các trung tâm y tế tuyến quận, huyện.”

Và để chi tiền ngoài hợp đồng, Hiệp có trách nhiệm chuyển số tài khoản và thông tin bên nhận, tỷ lệ phần trăm cho bộ phận kế toán do Phan Tôn Noel Thảo phụ trách để chuyển tiền.

Đối tượng Vũ Đình Hiệp

Đối tượng Phan Tôn Noel Thảo

Theo lời khai của Phan Tôn Noel Thảo, Công ty Việt Á đã chi tiền cho các đơn vị, như CDC Nghệ An, Hải Dương, nhiều đơn vị y tế, bệnh viện…Các đơn hàng mua bán kit test COVID, thiết bị y tế với số tiền rất nhiều, tùy vào lượng hàng, ít thì khoảng 500 triệu, nhiều thì cả trăm tỷ đồng, trên phạm vi toàn quốc.

Để việc chi tiền ngoài hợp đồng cho các cá nhân được trót lọt, tất cả các tài khoản chuyển tiền đều liên kết số điện thoại của vợ Phan Quốc Việt. Liên quan việc nhận tiền từ Công ty Việt Á, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương đồng thời kê biên 8 bất động sản của đối tượng này.

C03 đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kít xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng trị giá 151 tỷ đồng; Phan Quốc Việt đã chi gần 30 tỷ đồng tiền “hoa hồng” ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương; câu kết với lãnh đạo các đơn vị hợp thức hồ sơ chỉ định thầu và đẩy giá kit cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất.

Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng; khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng liên quan vụ án nêu trên.