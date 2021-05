Hơn 400 doanh nghiệp tại Bắc Ninh cùng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm do COVID-19

Tỉnh Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp hoạt động, theo đó, trước khi có dịch COVID-19, có 1.120 doanh nghiệp hoạt động. Song đến nay, số doanh nghiệp phải dừng sản xuất là hơn 400 với khoảng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm.

Ngày 30/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch COVID-19 đã làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp nhằm sớm có giải pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Hoàng Mai, Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương là trung tâm công nghiệp của các tỉnh phía Bắc về sản xuất công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực điện tử viễn thông. Các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp của Bắc Ninh có kết nối chặt chẽ trong chuỗi sản xuất với các tỉnh lân cận rất lớn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Bắc Ninh cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch trong các KCN.

Ca COVID-19 được ghi nhận đầu tiên trong khu công nghiệp của Bắc Ninh được xác định tại Công ty TNHH Công nghệ Johnson Health tại KCN Thuận Thành 2 vào ngày 9/5/2021. Tính đến nay, trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 đã ghi nhận 106 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở 33 doanh nghiệp trong 7/10 khu công nghiệp của tỉnh. Trước làn sóng dịch COVID-19, các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đã thành lập được 7.615 tổ COVID-19 an toàn cộng đồng với 30.115 thành viên.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã giao Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong các KCN, tổ chức cho người lao động ở tạm trong doanh nghiệp để cách ly, vừa tham gia sản xuất, tránh lây dịch, nhưng phải bảo đảm nghiêm ngặt các điều kiện PCCC, an ninh trật tự, điện nước, chiếu sáng, thông gió, vệ sinh, an toàn thực phẩm... Các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất quan trọng của dây chuyền sản xuất phải duy trì và phân bổ tăng ca hợp lý để giảm tối thiểu 50 % số lượng công nhân đi làm việc trong các nhà máy; đồng thời xem xét tạm dừng các dây chuyền sản xuất không cần thiết để giảm tối đa số lượng công nhân đi làm.

Trong thời gian từ nay đến ngày 2/6/2021, khi Bắc Ninh cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện tiêu chí an toàn trở lại sản xuất, Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nêu trên xây dựng dự thảo theo kế hoạch “Quy chế phối hợp tạm thời quản lý người lao động và người nước ngoài ở tạm trong các doanh nghiệp/nhà máy vừa để cách ly, vừa tham gia sản xuất để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh”.

Trong đó, tập trung vào các định, về: Y tế, PCCC, an ninh trật tự, an toàn thi công xây dựng các hạng mục dã chiến, sử dụng tạm thời, đấu nối giao thông; cung cấp đủ điện nước, thoát nước thải, vệ sinh môi trường thu gom xử lý rác thải, chất thải, bố trí các công trình vệ sinh di động, bố trí hệ thống giám sát camera, lưu thông hàng hóa, lương thực thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu thông không khí…

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, từ thực tế cho thấy, tại Bắc Ninh có 2 vấn đề cần tập trung triển khai ngay đó là thực hiện truy vết thật nhanh các đối tượng tiếp xúc gần F1, F2 và tăng tốc trong việc xét nghiệm (tăng cường lực lượng lấy mẫu, cán bộ trang thiết bị trong việc thực hiện công tác xét nghiệm). Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định nguy cơ bùng phát dịch trong khu công nghiệp là rất cao bởi đã xuất hiện ca bệnh trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chặt công nhân như: Yêu cầu 100% công nhân khai báo y tế điện tử, cài đặt Bluezone và yêu cầu bật ứng dụng 24/24, lắp đặt camera giám sát, cung cấp địa chỉ cư trú, tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch trên xe đưa đón công nhân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp huyện, xã phải vào cuộc, giám sát chặt chẽ khu nhà trọ công nhân không được để tụ tập đông người, không được ra ngoài…để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ duy trì sản xuất.

Về thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân các khu công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành y tế Bắc Ninh sớm lập danh sách và đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ nguồn lực gì để thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Y tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Trên tinh thần hỗ trợ Bắc Ninh sớm hoàn thành tiêm hết số vaccine đã được cấp xong trước 10/6/2021 cho các trường hợp đã lựa chọn, Bộ Y tế sẵn sàng giúp đỡ Bắc Ninh chuyên gia để thực hiện thành công chiến lược tiêm vaccine lần này”./.