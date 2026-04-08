Thời gian gần đây, câu chuyện về chất lượng và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với suất ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước đang trở thành vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm.

Không chỉ phụ huynh, các cơ quan quản lý và nhà trường cũng ngày càng chú trọng hơn tới nguồn cung nguyên liệu, quy trình chế biến và việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn học đường.

Thực tế, thời gian qua, thị trường cung cấp suất ăn cho trường học ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với quy mô và mức độ phủ sóng khác nhau. Một số cái tên điển hình như: Công ty TNHH Hương Việt Sinh, Công ty CP Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại TPT Hà Nội, Công ty CP Sản xuất và Thương mại An Việt, Công ty CP Thực phẩm Ngôi sao xanh,...

Trong đó, Công ty TNHH Hương Việt Sinh là một trong những đơn vị có tên tuổi trong lĩnh vực này.

Theo thông tin do doanh nghiệp công bố, hiện đơn vị đang cung cấp suất ăn cho hơn 100 trường học thuộc nhiều cấp học trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh chụp màn hình website của công ty Hương Sen Việt.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Hương Việt Sinh được thành lập ngày 05/03/2012.

Tại thời điểm cập nhật tháng 10/2016, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 15 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố, tổng số lao động đăng ký thuế là 15 người.

Đến tháng 9/2017, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng; tiếp đó tăng lên 50 tỷ đồng vào tháng 10/2019 và đạt 100 tỷ đồng vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, đến ngày 30/3/2023, vốn điều lệ được điều chỉnh giảm xuống còn 99 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình website của công ty Hương Sen Việt.

Theo thông tin cập nhật tháng 12/2025, doanh nghiệp có trụ sở tại đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội. Bà Vũ Lan Sinh (sinh năm 1976) là Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Tổng số lao động đăng ký thuế hiện vẫn là 15 người.

Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong những năm qua, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng 155/157 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Riêng trong năm học 2025–2026, Công ty TNHH Hương Việt Sinh tiếp tục trúng nhiều gói thầu cung cấp suất ăn tại các trường học ở Hà Nội, với giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán của các gói thầu.

Cụ thể, ngày 30/3/2026, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Nhân ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trong tháng 4 và 5/2026, với giá gói thầu 578,2 triệu đồng.

Gói thầu được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ tiền ăn bán trú. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hương Việt Sinh, với giá trúng thầu bằng giá gói thầu được phê duyệt.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Trường Tiểu học Thạch Bàn B đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn cho năm học 2025–2026, với giá trị 4,666 tỷ đồng. Công ty TNHH Hương Việt Sinh là đơn vị trúng thầu.

Cùng ngày, doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phúc Lợi) năm học 2025–2026, với giá trị 3,053 tỷ đồng, tương ứng giá gói thầu đã được phê duyệt.

Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Dương Nội), doanh nghiệp được phê duyệt trúng gói thầu cung cấp suất ăn bán trú giai đoạn từ tháng 01/2026 đến tháng 05/2026, với giá trị 5,808 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Hương Việt Sinh còn trúng nhiều gói thầu cung cấp suất ăn bán trú trong năm học 2025–2026 tại các trường như TH&THCS Khúc Xuyên, TH&THCS Trần Quốc Toản, Tiểu học Phong Khê, Tiểu học Võ Cường 2…, với tổng giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.