Khẩn trương báo cáo phương án giảm thuế xăng dầu

Chính phủ yêu cầu khẩn trương báo cáo phương án điều chỉnh, giảm các loại thuế đối với xăng dầu theo quy định; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo phương án điều chỉnh, giảm thuế xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022.

Tại nghị quyết này Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, giảm các loại thuế đối với xăng dầu theo quy định.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định và phát triển lành mạnh, hiệu quả, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xăng dầu

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, nguyên liệu phục vụ sản xuất,…) để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trong nước.

Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ nâng giá.

Điều hành xăng đầu chủ động, kịp thời, hiệu quả; tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu có giá ưu đãi hơn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xăng dầu để bảo đảm sản xuất, nguồn cung và dự trữ xăng dầu trong nước, bình ổn giá cả; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để tạo đồng thuận xã hội.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hỗ trợ hiệp hội, doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do để mở rộng, tìm kiếm thị trường mới; tăng cường quản lý nhập khẩu, bảo đảm cán cân thương mại hài hòa, bền vững.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao từ đầu năm.

Các bộ, cơ quan, địa phương xử lý ngay những tồn tại, hạn chế đã được các Tổ công tác của Chính phủ nêu tại Báo cáo số 3605/BC-BKHĐT ngày 2/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công.

Rà soát, kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt (bao gồm việc điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án trọng điểm, có tính chất liên kết vùng, đường ven biển); các địa phương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn điều chuyển từ các dự án trọng điểm, có tính kết nối liên vùng, đường ven biển phải đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền ở địa phương kịp thời cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp diễn biến thị trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định trong bối cảnh giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng biến động mạnh, hoàn thành trong tháng 7/2022.