Khánh Hòa: Kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày nhờ nghề may lưới biển

Những ngày qua, nhiều bà con nông dân trên địa bàn TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đã có thêm thu nhập từ nghề may lưới lồng tôm hùm để phục vụ cho nuôi trồng hải sản trên biển.

Theo người dân trên địa bàn TP.Cam Ranh, nghề may lưới đã được các thợ thực hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, các năm trước thì thu nhập thấp và các chủ hộ nuôi trồng thủy sản thuê cũng không nhiều. Riêng năm nay, chính nghề này đã thu hút lao động vùng nông thôn, thu nhập bình quân 500.000 đồng/ngày, thậm chí 700.000 – 800.000 đồng/ngày/người.

Nghề may lưới tôm hùm lồng đang giải quyết công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn Cam Ranh (Khánh Hòa) (Ảnh C.T)

Anh Trần Thanh Tín (phường Cam Phú, Cam Ranh) cho biết: "Tôi đã có thâm niên làm nghề may lưới trên 4 năm nay. So với các năm trước, năm nay nghề vá lưới của chúng tôi làm không kịp để cung cấp cho các khách hàng. Cả hai anh em chúng tôi làm việc với năng suất cao cũng không đáp ứng nhu cầu cho các chủ hộ nuôi tôm hùm. Vụ năm trước bình quân giao khoảng 70 – 80 lưới lồng/tháng và riêng năm nay số lượng tăng gấp đôi".

Anh Trần Thanh Tín đang thực hiện công đoạn may lưới cho khách hàng (Ảnh C.T)

Ông Nguyễn Văn Đa (phường Cam Linh, Cam Ranh) cho hay: "Các chủ nuôi tôm hùm năm nay hối lao động của chúng tôi liên tục, nguyên nhân do bà con thả với số lượng lồng nhiều. Bên cạnh đó, một số hộ trúng giá nên có vốn để mở rộng sản xuất. Bình quân chúng tôi thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày, nếu hôm nào chịu khó thu nhập trên 700 ngàn đồng".

Nghề may lưới đã giúp cho các hộ có thu nhập trên 500.000 đồng/ngày (Ảnh C.T)

Ông Lê Xuân Cường – Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Thuận cho biết, trong năm 2021, nghề may lưới đang giúp cho các lao động của địa phương thu nhập ổn định. Chính nghề này đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 50 lao động của địa phương có thêm thu nhập. Nghề may lưới không những phục vụ nuôi tôm hùm mà còn phục vụ nuôi ốc hương, các dụng cụ để vận chuyển thức ăn. Về phía địa phương đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình, các chủ cơ sở may lưới để vay vốn của ngân hàng và Qũy hỗ trợ nông dân.