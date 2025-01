Khánh Hòa: Năm 2024, lượng điện mua và phát đạt 3,13 tỷ kWh

Nguồn tin từ Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa cho biết, năm 2024, lượng điện mua và phát đạt 3,13 tỷ kWh; tăng 9,42% so với cùng kỳ 2023.

Theo đó, năm 2024, lượng điện mua và phát đạt 3,13 tỷ kWh; tăng 9,42% so với cùng kỳ 2023; điện thương phẩm đạt 3,01 tỷ kWh, tăng 9,60% so với cùng kỳ 2023 và vượt 5,05% so với kế hoạch được giao. Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa là đơn vị thứ 2 trong 13 đơn vị của các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên vượt mức sản lượng trên 3 tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 3,55%, thấp hơn 0,17% so với kế hoạch giao; không còn trạm biến áp công cộng có tổn thất trên 4,3%.

Công ty điện lực Khánh Hòa đang làm việc trên địa bàn. Ảnh: Huy Tôn

Năm 2024, công ty đã hoàn thành việc đối soát thông tin chủ thể hợp đồng mua bán điện với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ hóa đơn tiền điện thanh toán qua các kênh không dùng tiền mặt đạt 100%...

Năm 2024, công ty đã vận động cán bộ, đảng viên đóng góp tiền ủng hộ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ người nghèo nhân dịp lễ tết, xây nhà tình nghĩa… Tổng số tiền cho công tác xã hội từ thiện trong năm 2024 đạt gần 1 tỷ đồng.

Năm 2025, công ty đề ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu điện thương phẩm đạt 3,378 tỷ kWh.