Khánh Hòa: Trao thưởng cho người trúng giải Jackpot trị giá hơn 48,3 tỷ đồng

Ngày 7/3, tại Khánh Hòa, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot cho ông T đến từ Khánh Hòa đã trúng giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá hơn 48,3 tỷ đồng qua thiết bị đầu cuối.

Trước đó, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) đã tiếp nhận tấm vé trúng thưởng từ ông T. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định ông T đã trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT số 01010 ngày 1/3/2023 với trị giá giải thưởng hơn 48,3 tỷ đồng.

Chiếc vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 102 đường Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Với giá trị giải thưởng lần này, ông T thực hiện nộp thuế hơn 4,8 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Khánh Hòa (10% tiền trúng thưởng trên 10 triệu đồng sẽ được nộp thuế tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng theo quy định).

Tại kỳ quay số 01010 ngày 1/3, sản phẩm Mega 6/45 có 2 khách hàng may mắn trúng giải thưởng Jackpot với tổng giá trị tích lũy của giải thưởng là hơn 96,7 tỷ đồng. Theo quy định nếu có nhiều hơn 1 bộ số cùng trúng giải thì giải Jackpot sẽ được chia đều cho mỗi bộ số trúng thưởng, do đó mỗi người chơi sẽ nhận về cho mình giải thưởng trị giá hơn 48,3 tỷ đồng mỗi người.

Trao thưởng cho người trúng giải Jackpot trị giá hơn 48,3 tỷ đồng. Ảnh: PV

Người chơi may mắn đầu tiên là ông T đã mua vé tại điểm bán 102 đường Võ Thị Sáu, phường Phước Long, TP. Nha Trang. Người chơi may mắn còn lại đã mua vé tại điểm bán 71 Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Người chơi tại Cần Thơ sẽ làm các thủ tục nhận thưởng tại Vietlott Chi nhánh Cần Thơ.

Ông T chia sẻ có thói quen mua vé số Vietlott trong nhiều năm nay, mỗi ngày ông đều mua 1 hoặc 2 tờ vé ngẫu nhiên. Vào ngày 1/3, trên đường đi chợ ông có ghé điểm bán vé tại địa chỉ số 102 đường Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, TP. Nha Trang để mua vé như mọi ngày. Trong tối cùng ngày khoảng 21 giờ ông đọc báo thấy có khách hàng trúng thưởng tại địa chỉ trên. Ông lấy vé ra dò và biết mình trúng thưởng, sau đó ông đã chia sẻ cho gia đình biết và cùng gia đình dò lại tờ vé thêm lần nữa mới tin là mình trúng thật.

Ồng T chia sẻ mình rất may mắn khi trước đây đã từng trúng giải khuyến khích của xổ số kiến thiết 2 lần. Trong buổi lễ ông T gửi tặng điểm bán hàng may mắn bán trúng vé lần này 100 triệu đồng và ủy quyền cho Vietlott Chi nhánh Khánh Hòa thực hiện các chương trình an sinh xã hội hướng đến những gia đình khó khăn, gia đình chính sách và các trẻ em nghèo hiếu học với tổng số tiền 700 triệu đồng.