Khởi tố nhiều cán bộ liên quan sai phạm tại IPC và SADECO

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, làm việc của 13 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các bị can gồm: Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC); một số cán bộ là lãnh đạo, cán bộ của Công ty IPC, gồm: Vũ Xuân Đức, Phạm Xuân Trung, Nguyễn Trường Bảo Khánh, Phùng Đức Trí, Lương Trí Cường, Đoàn Thị Minh Trang, Trần Đăng Linh; Trần Mạnh Khôi, Công ty SADECO; Lâm Văn Tuấn, cán bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ tổng hợp thành phố - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thanh niên xung phong); Huỳnh Phước Long, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên thành viên HĐQT Công ty SADECO và Đoàn Minh Lý. Bị can Huỳnh Phước Long. Sau khi thanh tra hoạt động của Công ty IPC (trụ sở quận 7), Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã xác định có nhiều sai phạm, trong đó có các phi vụ chuyển nhượng cổ phần có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, không đảm bảo lợi ích cổ đông của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước. Ngoài ra, trong 2 năm 2016, 2017, Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO, đã có một số chuyến đi nước ngoài không đúng quy định. Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty IPC, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã điều tra, làm rõ sai phạm trọng việc Công ty SADECO (công ty liên kết của Công ty IPC) phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC, là công ty con của IPC), phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Tuấn Lộc. Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh cũng điều tra việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu (Long An), việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không đảm bảo lợi ích của Công ty IPC. Được biết, Công ty Sadeco (trụ sở quận 1) thành lập vào tháng 6-1994, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng, tư vấn lập dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch... do Hồ Thị Thanh Phúc làm Tổng Giám đốc. Cơ quan điều tra xác định, Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc cùng có hành vi chấp thuận sử dụng kết quả định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá, với tài sản bị định giá thấp, sai phạm pháp luật để quyết định giá phát hành cổ phiếu Công ty SADECO cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim, gây thiệt hại rất lớn cho Công ty SADECO và Nhà nước. Ngoài ra, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Hồ Thị Thanh Phúc còn đề xuất Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO và được Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO là ông Tề Trí Dũng duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và Quỹ khen thưởng HĐQT, cho các thành viên HĐQT khác sử dụng cá nhân trái quy định pháp luật, tạo điều kiện cho một số thành viên HĐQT chiếm đoạt số tiền lớn của Nhà nước. Với sai phạm tại Công ty SADECO, số tiền mà các cá nhân sử dụng trái phép hơn 5 tỷ đồng và số tiền thiệt hại trong việc định giá tài sản là hơn 150 tỷ đồng. Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty IPC và Công ty SADECO, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 bị can, trong đó có Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc cùng 2 hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản". Như vậy, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 18 bị can, tất cả các bị can này đều có sai phạm trong việc quản lý vốn nhà nước tại Công ty IPC và SADECO. Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra sai phạm tại IPC và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết với IPC.