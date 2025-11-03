Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ đường tiền tỷ vừa đưa vào sử dụng bị phản ánh xuống cấp tại Gia Lai

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư 2 tuyến đường vừa sử dụng đã xuống cấp

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Theo đó, UBND xã Ia Pa được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo Ban Quản lý dự án xã khẩn trương khắc phục các tồn tại mà Sở Xây dựng đã chỉ ra tại Công văn số 3204/SXD-GT ngày 23-10-2025; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục của các đơn vị theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND xã Ia Pa chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án nêu trên.

Mặt khác, triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với dự án sửa chữa đường Hùng Vương theo đúng quy định.

Đường tiền tỷ vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo. Ảnh: NDCC.

Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, bao gồm nội dung kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan phải về Sở Xây dựng trước ngày 15-11 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Qua kiểm tra hiện trạng, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nhận thấy, toàn bộ khối lượng sửa chữa ổ gà, trồi lún trên diện tích hơn 2.900m² thuộc phạm vi sửa chữa theo thiết kế của đường Quang Trung đều đã bị hư hỏng; riêng các vị trí láng nhựa bảo vệ mặt đường cơ bản ổn định.

Tại đường Hùng Vương, khối lượng sửa chữa ổ gà, trồi lún, láng nhựa trên diện tích hơn 7.000m² (thuộc phạm vi sửa chữa theo thiết kế) đều đã hư hỏng. Ngoài ra, 2 tuyến đường này còn xuất hiện nhiều điểm hư hỏng ngoài phạm vi thiết kế.

Đường tiền tỷ vừa đưa vào sử dụng bị phản ánh xuống cấp tại Gia Lai

Qua kiểm tra 2 tuyến đường, Sở Xây dựng nhận định, quy mô đầu tư sửa chữa là không phù hợp, mang tính chất manh mún, tạm bợ, không đảm bảo hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế cũng như kỹ thuật. Do đó, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá nguyên nhân hư hỏng và có giải pháp xử lý triệt để.

"Ban Quản lý dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra hư hỏng tại 2 dự án; cùng các bên liên quan đánh giá nguyên nhân và có giải pháp xử lý triệt để các vị trí hư hỏng. Kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân tham gia dự án.

UBND xã Ia Pa chỉ đạo Ban Quản lý dự án xã khẩn trương khắc phục những tồn tại của dự án; giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các cá nhân và đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án", Sở Xây dựng kiến nghị.

Trước đó, Etime đã đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ông Phạm Anh Tuấn đã có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu Sở Xây dựng và UBND xã Ia Pa khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hai công trình giao thông trên địa bàn vừa được sửa chữa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị chức năng và địa phương sớm xác minh, làm rõ những phản ánh về tình trạng hư hỏng của hai tuyến đường Hùng Vương và Quang Trung tại xã Ia Pa (huyện Ia Pa cũ). Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25/10 để có hướng xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Theo tìm hiểu, vào tháng 5/2025, UBND huyện Ia Pa cũ (nay là xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án sửa chữa hai tuyến đường Hùng Vương và Quang Trung với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng (mỗi tuyến 1,1 tỷ đồng), từ nguồn vốn phân cấp của tỉnh.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa cũ, nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Ia Pa.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ đường tiền tỷ vừa đưa vào sử dụng bị phản ánh xuống cấp tại Gia Lai. Ảnh: NDCC.

Hai tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Thời gian thi công là 90 ngày và công trình đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ giữa tháng 8/2025.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, cả hai tuyến đường đã xuất hiện tình trạng bong tróc mặt đường, sụt lún nền móng tại nhiều điểm, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và làm dấy lên nhiều ý kiến bức xúc trong dư luận địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Ia Pa và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xác minh, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ dự án.