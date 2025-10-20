Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm chi hàng chục nghìn tỷ đồng, chuyển 17 hồ sơ sang cơ quan điều tra

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trình bày trước Quốc hội về Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Tuấn, ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo, nhất là người đứng đầu khi trong nhiệm kỳ có 2 lần thay đổi Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn

Về kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán, ông Tuấn cho biết, tổng hợp kết quả kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026, đến thời điểm 30/9/2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 254.676 tỷ đồng và 125 triệu USD.

Trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 24.019 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 92.365 tỷ đồng và 108,9 triệu USD; kiến nghị khác 138.292 tỷ đồng và 16,5 triệu USD.

Trong nhiệm kỳ, lần đầu tiên Kiểm toán Nhà nước tham dự phiên giải trình về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, qua đó đã chỉ rõ nguyên nhân chưa thực hiện kiến nghị và đề ra giải pháp, vì vậy tỉ lệ thực hiện tăng cao so với nhiệm kỳ trước, nhiều kiến nghị tồn đọng được chỉ đạo và thực hiện xử lý dứt điểm.

Đến thời điểm 6/11/2023 còn 90 văn bản tồn đọng kéo dài chưa được xử lý, tuy nhiên đến nay đã giải quyết 89 văn bản, còn lại 1 văn bản chưa xử lý, do có nhiều nội dung phức tạp cần có thời gian nghiên cứu, xử lý.

Bình quân tỉ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trong nhiệm kỳ 2021-2026 là 90%, cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021 (74,7%); có 267/938 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cao hơn số thực hiện nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2016-2021 các đơn vị được kiểm toán đã sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế 136 văn bản).

Nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các Đoàn kiểm toán tổ chức thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, đảm bảo tính đúng đắn của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

"Nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc kiểm toán", ông Tuấn nêu rõ.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, 5 năm nhiệm kỳ, cơ quan này đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát... (tăng gần 4 lần so với nhiệm kỳ trước). Nhiều báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán liên quan đến các nội dung giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi đối với một số dự án có dấu hiệu lãng phí được phát hiện qua kiểm toán; đã chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán. Đồng thời phối hợp cung cấp nhiều tài liệu, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để làm rõ theo thẩm quyền.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; xây dựng "Đề án quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm toán" để phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xây dựng dự thảo Đề án và quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.