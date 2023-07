TS Nguyễn Quốc Hùng – Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân đối với những chính sách vượt thẩm quyền; giảm thuế VAT cho các ngân hàng như các doanh nghiệp khác.

Đánh giá về hoạt động điều hành chính sách tiền tệ nửa đầu năm, TS Nguyễn Quốc Hùng – Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đánh giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt phù hợp với thực trạng nền kinh tế.

Vì vậy, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới liên tục tăng lãi suất, song NHNN đã 4 lần giảm lãi suất điều hành từ 0,5-2%/năm. Cùng với đó, các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng được thông suốt; tỷ giá ổn định góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Lãi suất cho vay đã giảm tới 3%

TS Nguyễn Quốc Hùng – Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Cũng theo ông Hùng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các tổ chức tín dụng (TCTD) cùng đồng thuận giảm lãi suất huy động. Trên cơ sở đó, các ngân hàng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các ngân hàng còn dành 120.000 tỷ đồng đầu tư cho nhà ở xã hội góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và lĩnh vực bất động sản,…

NHNN cũng chủ động và tích cực phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; chú trọng nâng cấp, xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động chuyển đổi số.

Về hoạt động của các TCTD, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các TCTD chủ động ban hành nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Các ngân hàng nghiêm túc thực hiện cam kết giảm lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay theo lời kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng, từ đó lập lại mặt bằng chung lãi suất huy động và trên cơ sở năng lực tài chính giảm lãi suất dư nợ hiện hữu cũng như những khoản cho vay mới từ 0,5-3%/năm

Ngoài ra, năng lực tài chính của các ngân hàng được củng cố; chất lượng quản trị, điều hành được nâng ca. Đến nay có 25 ngân hàng đủ điều kiện tăng vốn điều lệ trong thời gian tới với tổng vốn mới lên đến hơn 743.000 tỷ đồng, theo ông Hùng.

Nhiều ngân hàng chuyển đổi số TOP đầu, ghi nhận tỷ lệ hơn 90% giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức tối ưu. 95% các ngân hàng đã và đang xây dựng, triển khai Chiến lược chuyển đổi số.

Bên cạnh kết quả đạt được, TS Nguyễn Quốc Hùng cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc mà các TCTD phải đối mặt.

Thứ nhất, sức hấp thụ vốn nền kinh tế thấp. Ông Hung nêu rõ, mặc dù các TCTD đã giảm lãi xuất cho vay tương đối sâu song tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ đạt trên 4% trong nửa đầu năm. Mặt khác, cùng với khó khăn từ thị trường vốn và thị trường bất động sản dẫn đến chất lượng tài sản ngân hàng suy giảm, nợ xấu tăng.

Hai là, việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ gặp nhiều vướng mắc, một số khách hàng có nợ xấu bất hợp tác, khó thương lượng. Cá biệt có hiện tượng lập nhóm "bùng nợ" tràn lan trên mạng xã hội kêu gọi không trả nợ, nhất là nhóm khách hàng vay tiêu dùng.

Ba là, các rủi ro tội phạm công nghệ liên quan tới quá trình chuyển đổi số do ứng dụng công nghệ trong giao dịch và quản lý thông tin, dữ liệu khiến ngân hàng trở thành đối tượng chú ý của tội phạm công nghệ với quy mô và mức độ ngày càng tinh vi hơn…

Kiến nghị trình Quốc hội ban hành Nghị quyết, giảm VAT cho ngân hàng

TS Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, hiện nay gần như các nguồn lực dự trữ của doanh nghiệp không còn. Thị trường vốn, bất động sản vẫn còn khó khăn. Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân , song sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn thấp.

"Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đề nghị Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành đánh giá đúng thực trạng khó khăn. Trên cơ sở đó, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân (như thời điểm dịch covid - 19) đối với những chính sách vượt thẩm quyền của Chính phủ", ông Hùng kiến nghị.

Tổng Thư ký Hiệp hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý đối với những dự án dở dang, nhà ở xã hội; triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao vai trò quĩ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện nay có 24 quĩ tại 24 tỉnh thành phố, song hoạt động không hiệu quả cần phải kiện toàn). Đồng thời, rà soát đánh giá hiệu quả quĩ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư trên cơ sở đó bổ sung vốn cho quĩ này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn tại TCTD được vay vốn khởi nghiệp hoặc khôi phục sản xuất kinh doanh.

Về chính sách thuế, ông Hùng đề nghị giảm thuế VAT cho các ngân hàng thương mại như các doanh nghiệp khác để có điều kiện giảm sâu lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, cho phép các NHTM Nhà nước được tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận các năm tới thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại sau trích lập các quỹ giai đoạn 2022-2023.

Đối với các Bộ ngành, Tổng Thư ký Hiệp hội đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với NHNN, Bộ Thông tin Truyền thông các bộ ngành khác tăng cường và có giải pháp xử lý triệt để tội phạm mạng hiện nay, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Đề nghị Bộ Công An, Viện Kiểm soát, Tòa án nghiên cứu xem xét trả vật chứng trong các vụ án hinh sự để các ngân hàng xử lý phát mại, đấu giá kịp thời nhằm hạn chế tổn thất trong quá trình thu giữ.

Ông cũng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo tòa án các cấp thống nhất hình thức xử lý tranh chấp liên quan đến chủ tài sản đảm bảo tạo tranh chấp giả tạo nhằm kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo của các TCTD.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ ngành liên quan xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ; ban hành hướng dẫn về định giá khoản nợ xấu thông qua Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam theo quy định của Luật Giá hình thành thị trường mua bán nợ. Cùng với đó, nghiên cứu ban hành chính sách phù hợp để thị trường trái phiếu phát triển lành mạnh tạo niềm tin với nhà đầu tư và hạn chế tình trạng thao túng thị trường chứng khoán.

Tổng Cục thi hành án dân sự rà soát những bản án thi hành còn tồn đọng, liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ xấu.