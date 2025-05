LPBank chốt chi cổ tức bằng tiền 25%, Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy 'bỏ túi' hơn 176 tỷ đồng

Cụ thể, ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 20/5/2025, với tỷ lệ chi trả lên tới 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng. Đây hiện là mức cổ tức tiền cao nhất trong khối ngân hàng.

Thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào ngày 28/5. Tổng số tiền mà LPBank dành để chi trả cổ tức lần này lên tới hơn 7.468 tỷ đồng.

Với khối lượng nắm giữ hơn 70,7 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 2,76% vốn điều lệ, ước tính Chủ tịch HĐQT LPBank Nguyễn Đức Thụy dự kiến sẽ thu về khoảng 176 tỷ đồng tiền cổ tức sau đợt chi trả sắp tới.

Trong khi đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – cổ đông lớn đang nắm gần 167,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương tỷ lệ 6,54% sẽ nhận khoảng 418 tỷ đồng cổ tức.

Dữ liệu cho thấy, LPBank là một trong số ít nhà băng chia cổ tức bằng tiền cao nhất hiện nay. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức vào tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy cho biết, HĐQT lúc nào cũng mong muốn chia cổ tức ở mức tối đa cho các cổ đông.

"Năm ngoái, chúng tôi hứa sẽ chia cổ tức hàng năm từ 16,8% trở lên đến khoảng 20%. HĐQT LPBank luôn mong muốn chia tỷ lệ các năm tiếp theo càng cao càng tốt, song còn phụ thuộc nhiều yếu tố như tình hình kinh tế, thuế quan và các biến động trong và ngoài nước. Trong trường hợp bối cảnh không thuận lợi thì mình phải chịu," ông Thụy chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Thụy cho biết ngân hàng các năm tiếp theo có thể chia 20% bằng tiền và 5-7% bằng cổ phiếu, ông cũng bày tỏ mong muốn cổ đông sẽ đóng góp nhiều hơn, thông qua sử dụng sản phẩm của LPBank “giúp ngân hàng hoàn thành mục tiêu đề ra, làm cơ sở cho việc chi trả cổ tức”.

Theo Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Hồ Nam Tiến, sau nhiều năm LPBank thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ tiện tại của ngân hàng đã đạt được 29.872 tỷ (tính đến 31/3/2025) và vốn chủ sở hữu lên tới 45.000 tỷ. Hiện nay tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của LPBank đến ngày 31/3 là 13,81%, cao hơn so với quy định của NHNN là 8%.



Đánh giá việc chia cổ tức bằng tiền mặt mang lại lợi ích cho cổ đông, ông Hồ Nam Tiến cho biết HĐQT và Ban điều hành của LPBank đã tính toán sau khi chia cổ tức, tối ưu bảng cân đối kế toán và các khoản đầu tư, tăng chất lượng tài sản lên thì hệ số CAR vẫn được đảm bảo, không ảnh hưởng gì đến các hệ số an toàn của ngân hàng.

Kết thúc quý I/2025, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.175 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh kinh doanh quý I/2025 của LPBank là tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. Tính đến hết ngày 31/3/2025, dư nợ cho vay khách hàng đạt 352.194 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng hơn 6,2% chỉ sau 3 tháng đầu năm (so với cuối năm 2024) và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số cao hơn đáng kể so với trung bình toàn ngành (ước tính khoảng 2,5% tính đến cuối tháng 3/2025) cho thấy Ngân hàng đã có sự chủ động và triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân ngay từ những tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, huy động vốn từ khách hàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, đạt 293.155 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2024.

Cũng theo báo cáo tài chính quý I/2025, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của LPBank đạt 4.688 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.282 tỷ đồng.