Từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt là tại lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa.

Bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu tại bãi kiểm hóa Bắc Phong Sinh. Ảnh: QMG

Số liệu từ Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh cho thấy, tính đến ngày 22/8/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua lối thông quan này đã đạt 55,6 triệu USD, tăng 33,02% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù số lượng tờ khai giảm 13,92%, nhưng giá trị hàng hóa vẫn tăng trưởng mạnh. Riêng trong tháng 8/2025 (từ ngày 1/8 đến ngày 24/8), kim ngạch xuất nhập khẩu qua lối thông quan Bắc Phong Sinh đạt 7,99 triệu USD, tăng gần 60% so với tháng trước.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu chính ngạch bao gồm: nhập khẩu (giày dép, tạp hóa tiêu dùng) và xuất khẩu (cao lanh, thủy sản đông lạnh, gỗ keo).

Đặc biệt, hàng xuất khẩu của cư dân biên giới đóng vai trò chủ lực với kim ngạch 5,83 triệu USD, tăng hơn 82%, với nhiều mặt hàng đa dạng như thủy sản đông lạnh, bèo, cói, long nhãn, và các sản phẩm thủ công.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 41 doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tăng 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2024.

Lưu lượng phương tiện và người qua lại cũng tăng mạnh. Cụ thể, có hơn 69.200 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ. Số lượt người xuất nhập cảnh cũng đạt hơn 1.000 lượt, bao gồm cả công dân Việt Nam và Trung Quốc.