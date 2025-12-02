Giá vàng áp sát đỉnh lịch sử: Thị trường tiếp tục đà tăng hay đột ngột quay đầu?

Giá vàng áp sát đỉnh lịch sử. (Ảnh: AI khỏi tạo)

Giá vàng có tiếp tục bứt phá nhờ đồng USD suy yếu, hay lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng sẽ tạo áp lực lên kim loại quý giống như những gì đang diễn ra trên thị trường cổ phiếu?.



Điều gì đang hỗ trợ giá vàng?

Theo Investing, về cơ bản, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất vẫn là yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất. Bối cảnh chính trị – địa chính trị phức tạp toàn cầu cũng khiến nhu cầu trú ẩn tăng mạnh.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương - đặc biệt là Trung Quốc - tiếp tục tăng tốc giữa những cuộc thảo luận về xu hướng “phi đô la hóa”.

Những yếu tố nào có thể gây bất lợi cho giá vàng?

1. Nếu PBOC giảm tốc độ mua vàng

Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) có tiếp tục mua vàng với quy mô lớn hay không vẫn chưa rõ ràng. Chỉ cần tín hiệu giảm mua, giới đầu cơ có thể tháo chạy khỏi các vị thế mua đòn bẩy rất nhanh.

2. Rủi ro địa chính trị giảm bớt

Đầu tiên, cuộc chiến Nga -Ukraine đang xuất hiện những cuộc đàm phán mang tính xây dựng, mở ra khả năng tiến đến thỏa thuận hòa bình. Thứ hai, Gaza đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Thứ 3, Mỹ và Trung Quốc cũng gia hạn “đình chiến” trong cuộc chiến thương mại.

Những diễn biến này lẽ ra phải khiến vàng mất sức hút trú ẩn, nhưng điều này chưa phản ánh rõ trong giá - phần lớn nhờ USD suy yếu và lợi suất Mỹ giảm vì dữ liệu kinh tế yếu.

3. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng mạnh

Đây có thể là rủi ro lớn nhất: Lợi suất trái phiếu Nhật tăng sau các phát biểu “diều hâu” của Thống đốc BOJ; Nhật Bản đang tung gói kích thích tài khóa lớn, đi kèm việc phát hành thêm nợ, khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe tài chính quốc gia; Nếu đà bán tháo trái phiếu lan rộng, lợi suất tăng vọt có thể kích hoạt dòng vốn đảo chiều, đe dọa thị trường toàn cầu và làm lung lay các vị thế đòn bẩy, bao gồm vàng và bạc.

Phân tích kỹ thuật: Vàng đang bứt phá, nhưng liệu có giữ được đà?

Vàng đóng cửa tháng 11 tăng tháng thứ 4 liên tiếp và khởi động tháng 12 đầy tích cực. Các đường trung bình động duy trì xu hướng tăng; EMA 21 ngày đã quay lại độ dốc đi lên sau giai đoạn đi ngang; Vàng phá vỡ mô hình tam giác hội tụ – dấu hiệu breakout cổ điển.

Vùng quyết định: 4.245 – 4.275 USD/ounce

Đây là vùng từng đóng vai trò kháng cự – hỗ trợ quan trọng. Trên biểu đồ giờ, vùng này trùng với đợt bán mạnh cuối tháng 10, khiến nó trở thành “điểm trấn thủ” của thị trường.

Kịch bản nếu bị từ chối (giá thử vượt một vùng kháng cự/hỗ trợ nhưng thất bại, không thể xuyên qua).

Vàng có thể điều chỉnh về 4.200 USD, sâu hơn là 4.168 USD.

Hiện chưa có tín hiệu bán rõ ràng ở vùng kháng cự, nên nói về xu hướng giảm sâu lúc này còn quá sớm.

Tạm thời lợi thế vẫn thuộc về phe mua

Nhờ vào động lượng tăng mạnh; bạc lập đỉnh mới, và vàng giữ vững độ nhạy với USD và chứng khoán.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán yếu đi là rủi ro cho vàng, vì mối tương quan dương những năm gần đây có thể khiến vàng giảm theo.