Lộ diện thêm 2 cổ đông nước ngoài mới sở hữu trên 1% vốn tại MBBank

Ngân hàng TMCP Quân Đội (HoSE: MBB) vừa công bố danh sách cập nhật các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ MBB trở lên. So sánh với danh sách được công bố ngày 16/7, MBBank hiện có thêm 2 cổ đông nước ngoài nắm giữ trên 1% vốn điều lệ.

Cụ thể, J.P.Morgan Securities nắm 79,4 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng 1,5% vốn cổ phần MB và không có người liên quan sở hữu cổ phiếu MBB.

Còn lại là Nordea 1, SICAV sở hữu 54,2 triệu cổ phiếu MBB, tương đương tỷ lệ sở hữu là 1,03%, đồng thời không có người liên quan sở hữu cổ phiếu MBB.

Chiếu theo thị giá đóng cửa ngày 14/8 hiện ở mức 23.400 đồng/cổ phiếu thì số cổ phiếu J.P.Morgan Sucurities hiện đang nắm giữ có giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng và giá trị cổ phiếu Nordea 1, SICAV nắm giữ có giá trị khoảng 1.268 tỷ đồng.

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 1% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ MBBANK

Theo tìm hiểu, J.P.Morgan Securities có trụ sở tại Anh, và là công ty quản lý tài sản của gã khổng lồ tài chính - ngân hàng JPMorgan Chase. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ huy động vốn, quản lý rủi ro, thị trường, chứng khoán, quản lý tiền mặt, thanh khoản, quản lý tài sản và dịch vụ ngân hàng tư nhân.

Về phía Nordea 1, SICAV, đây là quỹ đầu tư không cố định vốn (SICAV) được quản lý bởi Nordea Fund, thành viên của Nordea Group, một trong những tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn nhất tại khu vực Bắc Âu.

Còn lại, 2 cổ đông khác cũng xuất hiện trong thông báo ngày 16/7 là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Pyn Elite Fund. Tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông tổ chức này không thay đổi trong báo cáo mới đây, giữ nguyên lần lượt ở mức 1,24% và 1,63%.

(Etime t/h)

Bên cạnh các cổ đông kể trên, trong báo cáo tình hình quản trị nửa đầu năm 2024 của MBBank còn cho thấy các cổ đông đáng chú ý khác như: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông nắm 780 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 14,7%), Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel sở hữu 228,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,3%), Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nắm 376 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,11%), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (521,4 triệu cổ phiếu – tỷ lệ 9,8%), Tổng Công ty trực thăng Việt Nam (427 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8%).

MBBank "rót"gần 167.200 tỷ đồng vào chứng khoán đầu tư

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024, MBBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 19.593 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,6% so với kết quả thực hiện được nửa đầu năm trước.

Trong kỳ, MBBank cũng đã phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 10.726 tỷ đồng, chỉ tăng trưởng nhẹ 5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản MBBank có gần 988.605 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Trong đó, MBBank có hơn 673.799 tỷ đồng khoản cho vay khách hàng, tăng 10,3%.

Tổng số dư nợ xấu MBBank tăng từ 9.804,6 lên gần 11.023 tỷ đồng kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1,6% lên 1,63%.

(nguồn: Thuyết minh BCTC bán niên 2024)

Ngoài ra, MBBank còn “rót” gần 167.200 tỷ đồng vào chứng khoán đầu tư, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, có hơn 5.013 tỷ đồng chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và 162.163 tỷ đồng chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán.

Bên cạnh đó, hơn 36.913 tỷ đồng đến từ chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành, giảm 4% so với đầu năm. Theo thuyết minh, chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành bao gồm các trái phiếu có kỳ hạn từ 3 đến 16 năm và có lãi suất từ 6,1%/năm đến 11,6%/năm.