Lộ rõ hình ảnh nội thất Ford Territory 2022, xác định thời gian ra mắt tại Việt Nam

Ford Territory 2022 dự kiến ra mắt sau đây 2 tháng, hiện mẫu xe này đang được chạy thử và đã lộ rõ ảnh nội thất được người dùng mong chờ.

Ford Territory 2022 sẽ là "tân binh" trong phân khúc Crossover hạng C tại Việt Nam trong thời gian tới. Kể từ đầu năm, phân khúc này đã trở nên nóng bỏng hơn khi Hyundai Tucson thế hệ mới ra mắt, KIA Sportage bán trở lại sau 6 năm vắng bóng.

Ảnh thực tế nội thất Ford Territory 2022

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh thực tế về Ford Territory 2022. Đáng chú ý, không chỉ ngoại thất, nội thất Ford Territory 2022 mới khiến các tín đồ mê xe Mỹ nóng lòng.

Với hình ảnh thực tế mới nhất, Ford Territory 2022 sẽ có khoang lía thiết kế giống Equator Sport tại thị trường Trung Quốc. Ấn tượng nhất trên Ford Territory hoàn toàn mới phải kể đến hệ thống màn hình đôi nối liền có thiết kế bắt mắt. Trong đó, màn hình giải trí đặt ở vị trí trung tâm kích thước 12,3 inch hỗ trợ kết nối điện thoại qua Apple CarPlay, Android Auto.

Ford Territory 2022 sở hữu nội thất hiện đại. Ảnh OFFB.

Ngoài ra, một màn hình kích thước tương tự ở sau vô-lăng hiển thị đa thông tin và có thể thay đổi giao diện, màu sắc theo chế độ vận hành. Hơn nữa, Ford Territory 2022 sẽ được trang bị vô-lăng bọc da dạng D-Cut thể thao tích hợp loạt phím bấm chức năng.

Trong khi đó, khu vực điều khiển, Ford Territory 2022 được trang bị núm xoay chuyển số theo phong cách SUV cỡ lớn đầy hiện đại và có phanh tay điện tử.

Hệ thống ghế ngồi 5 chỗ vẫn là cấu hình cơ bản của Ford Territory 2022 với chất liệu bọc da phối giữa màu kem và nâu khá bắt mắt. Nhờ chiều dài cơ sở lớn nên hàng ghế phía sau rộng rãi là điểm cộng của Ford Territory nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Ngoại thất Ford Territory 2022

Ngoại thất Ford Territory 2022. Ảnh OFFB.

Quay trở lại với ngoại hình, Ford Territory 2022 sở hữu lưới tản nhiệt dạng vân sóng mạ crom ấn tượng, cụm đèn LED định vị phía trên tách biệt. Đèn pha/cos của xe ở phía dưới tạo thành hốc gió phía trước là điểm nhấn của chiếc CUV này.

Ra đến đuôi xe, Ford Territory 2022 trông bệ vệ hơn đúng chất xe Mỹ so với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Xe sở hữu đèn hậu chia khoang 3 bóng LED riêng biệt cùng đèn xi-nhan dạng tia đuổi bắt mắt. Ống xả của Ford Territory đời mới không lộ thiên, thay vào đó là cản sau tạo hình 2 bên cân đối.

Ford Territory 2022 với đuôi xe bệ vệ. Ảnh Hồng Thái.

Hãng xe Mỹ trang bị cho All New Ford Territory nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như: hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động...



Về vận hành, Ford Territory 2022 sử dụng khối động cơ EcoBoost Turbo, dung tích 1.5L cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm kết nối cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước.

Ford Territory sẽ làm nóng phân khúc Crossover hạng C và trở thành lựa chọn mới cạnh tranh Hyundai Tucson, Mazda CX-5, KIA Sportage.