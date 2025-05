Lợi nhuận giảm mạnh, Tập đoàn Cienco4 giải trình những gì?

Theo báo cáo riêng, trong quý I/2025, doanh thu bán hàng của Tập đoàn Cienco4 đạt hơn 503 tỷ đồng, tăng 0,93%; Giá vốn bán hàng ở mức hơn 451 tỷ đồng, tăng 7,87% Lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn hơn 20 tỷ đồng, tương đương giảm 47,15%.

Đối với báo cáo tài chính riêng, lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 cho biết, trong quý I/2025, Tập đoàn Cienco4 có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tương đương với cùng kỳ năm 2024 do các hạng mục thi công trong quý I/2025 giá vốn tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó, dẫn tới lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng của quý I/2025 giảm 47,15% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý I/2025, Tập đoàn Cienco4 đạt doanh thu bán hàng hơn 508 tỷ đồng, tăng 0,27% so với cùng kỳ; Giá vốn bán hàng ở mức 455 tỷ đồng, tăng 6,52% so với cùng kỳ năm trước; Phần lãi và lỗ trong công ty liên kết lỗ gần 3,5 tỷ đồng, tương đương lỗ hơn 176% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt gần 17 tỷ đồng, tương đương lỗ 58,86% so vời cùng kỳ năm trước.

Giải trình của Tập đoàn Cienco4.

Lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 lý giải nguyên nhân là do doanh thu bán hàng trong quý I/2025 và cùng kỳ năm trước tương đương nhau, tuy nhiên, các hạng mục thi công trong quý I/2025 có giá vốn tăng 6,52% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân khác nữa là do kết qủa kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết trong quý I/2025 giảm nên phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên hết giảm 176,56%. Từ đó, dẫn tới lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025 giảm 58,86% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Cienco4, tính đến cuối kỳ quý I/2025, doanh nghiệp này có tài sản ngắn hạn đạt hơn 5.407 tỷ đồng, tăng 1,17% so vời đầu kỳ kỳ; Hàng tồn kho hơn 941 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu kỳ.

Tổng tài sản đạt hơn 9.414 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với hồi đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Cienco4 đạt 3.938 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với hồi đầu kỳ.

Năm 2025, Tập đoàn Cienco4 xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vượt 200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19% và 12% so với năm trước.

Nếu kế hoạch này được thực hiện thành công, đây sẽ là năm có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên, trong bối cảnh kinh doanh khó khăn của quý I/2025, mục tiêu của doanh nghiệp khó có thể hoàn thành.

Những năm gần đây, Tập đoàn Cienco4 đã liên tiếp trúng thầu tại nhiều dự án trọng điểm gần đây, trong đó có thể kể đến là cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh với giá trị trúng thầu hơn 1.800 tỷ đồng; đoạn Hậu Giang - Cà Mau giá trị hơn 1.700 tỷ đồng; Gói thầu XL03: Thi công xây dựng đoạn Km54+500-Km68+854,48 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 với giá trị gói thầu hơn 2.992 tỷ đồng; Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội giá trị gần 900 tỷ đồng; Vành đai 3 vùng TP.HCM giá trị 1.417 tỷ đồng...

Tại gói thầu số 4.6 "Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hoá, hangar, cách ly) và các công trình khác" thuộc dự án sân bay Long Thành.

Liên danh thi công trúng gói thầu này gồm các nhà thầu: Tổng công ty Công trình hàng không ACC - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty CP Xây dựng công trình hàng không 647.

Trong năm 2022, Tập đoàn Cienco4 cũng đã đồng loạt triển khai 21 công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ.