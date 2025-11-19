Mưa liên tục 4 ngày vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, Quảng Ngãi “gánh” thiệt hại hơn trăm tỷ

Đến 15 giờ, ngày 19/11, qua quan sát và thông tin PV Etime được cung cấp, trên địa bàn Quảng Ngãi mưa dầm vẫn đang kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về làm mực nước tại các sông trên địa bàn Quảng Ngãi dự báo vẫn dâng cao trong nhiều giờ đến. Ảnh: CX

Nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về hạ lưu và tại các sông lớn, như Trà Khúc, Sông Vệ và Trà Câu, mực nước vẫn đang rất lớn, với dự báo trong 12 giờ đến tiếp tục tăng lên.

Video khắc phục tạm phần cầu bị lũ cuốn bằng tre, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

Cụ thể, tại sông Vệ trên mức báo động 3 khoảng 0,02m; tại sông Trà Khúc và sông Trà Câu trên mức báo động 2 khoảng 0,07 - 0,08m.

Mưa lớn và kéo dài suốt 4 ngày qua trên địa bàn Quảng Ngãi, đã làm hàng loạt khu dân cư ở vùng trũng thấp và ven bờ sông tiếp tục chìm trong nước; phá hơn 40 đoạn tuyến đường làm chia cắt giao thông…

Tại xã Nghĩa Hành, 4/15 thôn bị ngập nước cục bộ, gồm Hiệp Phổ Bắc; Hiệp Phổ Trung; Phú Bình Đông; Phú Vinh Tây.

Xã Phước Giang có trên 120 hộ bị ngập lụt ở các thôn Kim Thành, An Hòa, An Sơn, Phước Lâm, Long Bàn Bắc, Long Bàn Nam…

Một trong những cầu ở Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi trong đợt mưa từ ngày 15/11 hiện đang kéo dài đến nay. Ảnh: CX

Ở khu vực miền núi, những vị trí có nguy cơ sạt lở đã được chính quyền các địa phương di dời khẩn cấp, với 103 hộ/

386 nhân khẩu, gồm xã Sơn Tây Thượng (54 hộ/225 khẩu), Ba Vì (48 hộ/159 nhân khẩu) và xã Kon Plông (1 hộ/2 khẩu).

Một vị trí đường giao thông bị núi sạt lở do mưa lũ gây chia cắt. Ảnh: CX

Một diễn biến đáng chú ý trong thời gian của đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến nay, vào đêm 16 và rạng sáng 17/11, một trận lốc xoáy đã bất ngờ càn quét tại thôn Phước Lợi và Tân Sơn, xã Nguyễn Nghiêm, làm 20 nhà bị hư hỏng, rất may không thiệt hại về người.

Vào chiều cùng ngày, để nắm bắt rõ hơn về thiệt hại sơ bộ ban đầu của đợt mưa lũ, lốc xoáy đã diễn ra và đang kéo dài trong 4 ngày qua, PV Etime/Dân Việt đã trao đổi và nhận được phản hồi từ đại diện chính quyền Quảng Ngãi.

Một trong số nhà dân ở xã Nguyễn Nghiêm bị lốc xoáy xảy ra trong đợt mưa lũ từ ngày 15/11 gây hư hỏng nặng. Ảnh: ĐX

Qua thống kê và báo cáo từ các cấp, ngành của tỉnh, đợt mưa kể từ ngày 15/11 đến nay, đã làm hư hỏng về tài sản nhà dân, công trình, đường giao thông…trên địa bàn tỉnh với thiệt hại ước trên 100 tỷ đồng.