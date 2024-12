Nam A Bank bổ nhiệm cùng lúc 3 Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank; HoSE: NAB) đã công bố quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc, nâng số lượng thành viên trong ban điều hành lên 10 người.

Theo đó, 3 nhân sự vừa được Nam A Bank bổ nhiệm là: ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Khối Quản lý rủi ro; ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và bà Lâm Kim Khôi - Giám đốc Khu vực Miền Tây.

Sau khi bổ nhiệm thêm ba lãnh đạo mới, Ban Điều hành của Nam A Bank có tổng cộng 10 thành viên. Trong đó, ông Trần Khải Hoàn là Quyền Tổng Giám đốc, 9 Phó Tổng Giám đốc lần lượt là ông Hoàng Việt Cường, ông Hà Huy Cường, ông Lê Anh Tú, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, ông Võ Hoàng Hải, ông Huỳnh Thanh Phong, ông Nguyễn Minh Tuấn, bà Hồ Nguyễn Thúy Vy và bà Lâm Kim Khôi.

Trích công bố thông tin của Nam A Bank.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 240.000 tỷ đồng (tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 103% so với kế hoạch năm); huy động vốn đạt gần 173.000 tỷ đồng (tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 97% so với kế hoạch năm), dư nợ cho vay đạt gần 164.000 tỷ đồng (tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 102% kế hoạch năm).

Nguồn: Nam A Bank.

Đáng chú ý, Nam A Bank giữ được chỉ tiêu lợi nhuận bình quân hơn 1.000 tỷ đồng/quý. Thu nhập lãi thuần trong quý 3 tăng hơn 1.500 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng quý III/2024, Nam A Bank công bố lợi nhuận trước thuế đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi 3.323 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ và thực hiện 83% kế hoạch năm. Theo đại diện Nam A Bank, lợi nhuận quý III tăng trưởng mạnh do thu nhập lãi thuần và thu ngoài lãi tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí hoạt động của Nam A Bank cũng giảm nhẹ so với quý III năm ngoái.