Eximbank bổ nhiệm cùng lúc hai Phó Tổng Giám đốc

Ngày 8/5, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) đã công bố nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng kể từ ngày 8/5, với thời hạn bổ nhiệm trong vòng ba năm.

Theo thông tin ngân hàng cung cấp, ông Phạm Quang Dũng tốt nghiệp cử nhân Ngân hàng – Tài chính Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ông Dũng từng công tác tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Công ty CP Đầu tư BĐS Filmore; Công ty TNHH Đầu tư BĐS Phú Mỹ.

Trong khi đó, ông Trần Anh Thắng có trình độ học vấn cử nhân Tài Chính, thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học LaTrobe – Úc. Ông từng công tác tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); CTCP Chứng khoán Everest (EVS); CTCP Chứng khoán Nhất Việt; CTCP Quản lý Quỹ Amber. Ông Thắng hiện là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS).

Chân dung ôngTrần Anh Thắng (trái) và ôngPhạm Quang Dũng (phải). (Ảnh: Eximbank).

Trước đó, ông Trần Anh Thắng và ông Phạm Quang Dũng tham gia vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ tháng 2/2023, trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào cuối tháng 4 vừa qua.

Liên quan đến nhân sự ngân hàng, tại đại hội thường niên năm 2025 vừa qua, cổ đông Eximbank đã bầu mới 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có hai thành viên HĐQT của nhiệm kỳ cũ là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Cảnh Anh và Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương.

Trong số ba thành viên HĐQT còn lại bao gồm ông Phạm Tuấn Anh, ông Hoàng Thế Hưng và bà Phạm Thị Huyền Trang.

Sau quyết định bổ nhiệm trên, Ban Điều hành của Eximbank có 6 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc, cùng 5 phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Hướng Minh, ông Đào Hồng Châu, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Về Eximbank, ngân hàng công bố lợi nhuận trước thuế quý I đạt 832 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 658 tỷ đồng, tăng 24,9%.

Xét về cơ cấu, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 1.354 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, trong khi đó mảng kinh doanh ngoài lãi đem lại kết quả khả quan khi thu về 453 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đã mang về 202 tỷ đồng, tăng hơn 141% so với cùng kỳ.

Cuối quý I, tổng tài sản của Eximbank đạt 251.133 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng trưởng 9,2%, lên 180.337 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng thêm 1,9%, đạt 1.803 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 11,5%, ở mức 4.662 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank nhích lên 2,59% vào cuối quý I, trong khi tỷ lệ bao phủ tụt xuống 38,7%. Tiền gửi khách hàng tại Eximbank tăng 5% so với cùng kỳ, lên 175.759 tỷ đồng.