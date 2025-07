Nam A Bank chốt quyền nhận cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 25%

Theo kế hoạch, ngân hàng này sẽ phát hành thêm hơn 343,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới). Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ ngân hàng này sẽ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng.

Trích Nghị quyết HĐQT của Nam A Bank.

Ngoài kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên, đưa vốn điều lệ tăng thêm 850 tỷ đồng.

Việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi Nam A Bank đã hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con của ngân hàng. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, bằng đúng mệnh giá.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm và 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2025, sau khi được chấp thuận từ NHNN và UBCKNN.

Nếu hoàn thành cả hai kế hoạch trên, dự kiến vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.736 tỷ đồng lên 18.007 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng hợp nhất sẽ lên 13,77%, tăng 1,11 điểm % so với cuối năm 2024.

Nguồn vốn điều lệ được tăng thêm sẽ sử dụng vào mục đích mua sắm tài sản cổ định, công cụ lao động, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trong quý I/2025, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,52% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, với kế hoạch đã thông qua tại đại hội là lợi nhuận trước thuế cả năm dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng, kết thúc quý I, Ngân hàng hoàn thành 24,28% mục tiêu.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản Ngân hàng đạt gần 263.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt gần 178.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Huy động vốn đạt gần 204.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm 2024. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3-5) ở mức 2,23%; tỷ lệ bao phủ nợ xấu gần 54%.

Ngoài ra, chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) quý I giảm xuống còn 36% (giảm 8,1% so cuối năm 2024).Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 11,6%, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Basel III.

Chứng khoán BSC đưa ra dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 của NAB đạt 5.249 tỷ VND (+15,5% so với cùng kỳ). Các chuyên gia phân tích dự báo tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng trong năm nay có thể đạt trên 17%, và tổng thu nhập hoạt động đạt 10.351 tỷ đồng (+14,4% so với cùng kỳ).

BSC cho rằng Nam A Bank sẽ duy trì được kết quả kinh doanh khả quan, nhờ tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan, đồng thời chất lượng tài sản duy trì ở mức ổn định trong thời gian tới.