Nam A Bank sẽ đưa hơn 1 tỷ cổ phiếu lên sàn HoSE trong năm 2023

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank; UPCoM: NAB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE.

Nam A Bank quyết tâm đem cổ phiếu lên sàn HoSE

Cụ thể, Nam A Bank dự kiến gửi hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu lên HoSE với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2023.

Trước đó, Nam A Bank dự kiến niêm yết 846,4 triệu cổ phiếu NAB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và gửi hồ sơ đăng ký trong quý II và quý III/2023. Tuy nhiên, mới đây, ngân hàng này đã phát hành thêm hơn 211,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Do đó, tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết nâng lên hơn 1 tỷ cổ phiếu.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank)

Nợ xấu tăng gần gấp đôi

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của Nam A Bank đạt 3.092 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.524 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.216 tỷ đồng, cùng tăng 30%.

Tổng nợ xấu nội bảng tăng 131% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 36,2% so với quý I/2023.

Cụ thể, tính hết ngày 30/6/2023, Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng đột biến lên mức 1.380 tỷ đồng, tăng 1.255% so với cùng kỳ năm 2022; Nợ nhóm 4 (nợ ghi ngờ) cũng tăng mạnh lên mức 616 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2022; Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) cũng tăng lên mức 1.518 tỷ đồng, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng của Nam A Bank tăng từ 1,36% trong quý II/2022 lên mức 2,72% vào quý II/2023.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 25/8, giá cổ phiếu NAB tăng 4,03% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 12.900 đồng/cổ phiếu.