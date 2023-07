Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi 75,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ

Trong quý II/2023, KCN Nam Tân Uyên ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 89,41 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý II/2023.

Kết thúc quý II/2023, NTC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 60,1 tỷ đồng, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 57,3 tỷ đồng, tăng 59,3% so với quý II/2022.

Giá vốn hàng bán giảm khoảng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm 10,3% còn 17,2 tỷ đồng.

Chi phí tài chính là 1,7 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí bán hàng ở mức 586,6 triệu đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 8,9 tỷ đồng, tăng 21,9% so với quý II2022.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý II/2023 đạt gần 89 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ là 88,4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023 NTC.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023, NTC ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 89,41 tỷ đồng, đi ngang so với quý II/2022 là 89,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 75,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, NTC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 118,13 tỷ đồng, giảm 12,8% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2023. Lợi nhuận kế toán trước thuế ghi nhận 180,5 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2023, NTC ghi nhận tổng cộng tài sản đạt 4.131,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với số tại ngày đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 1.135,7 tỷ đồng, tăng 11,2 tỷ đồng so với số đầu năm.

Tổng nợ phải trả giảm nhẹ không đáng kể còn 3.267,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 287,3 tỷ đồng, nợ dài hạn là 2.980,2 tỷ đồng.

Hàng tồn kho bao gồm nguyên liệu, vật liệu là 416,9 triệu đồng, tăng 25,8% so với đầu năm.

Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn ghi nhận 9,68 tỷ đồng của dự án khu dân cư Nam Tân Uyên mở rộng với mục đích đầu tư xây dựng nhà ở tại tỉnh Bình Dương.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là gần 171 tỷ đồng của dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 và dự án Hồ ứng phó sự cố môi trường 40003/NTC2.

NTC có khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 71,57 tỷ đồng. Hợp đồng tín dụng với mục đích vay để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, trả cổ tức và lương thưởng với lãi suất cho vay từ 5,6% - 9,5%/năm.