Vincom Retail báo lãi sau thuế đạt 1.177 tỷ đồng trong quý I/2025

Trong quý I/2025, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.131 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2024 do giảm doanh thu bàn giao bất động sản, trong khi đó hoạt động cho thuê ghi nhận tăng trưởng tốt. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.026 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại, phản ánh sự cải thiện trong nhu cầu thuê từ cả thương hiệu quốc tế và nội địa.

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ đạt 48 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 277 tỷ đồng do đã hoàn tất bàn giao phần lớn quỹ căn shophouse tại các dự án hiện hữu trong các quý trước. Nhờ hoạt động cho thuê có tốc độ tăng trưởng tốt, lợi nhuận sau thuế tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 1.177 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt tương ứng 22% và 25% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Vincom Retail tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của các thương hiệu quốc tế và thời thượng khi đón nhận nhiều thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đồng thời, các thương hiệu uy tín đang kinh doanh tại Việt Nam cũng tiếp tục chọn Vincom Retail để mở rộng quy mô.

Vincom Retail báo lợi nhuận sau thuế tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: Thái Nguyễn

Các trung tâm thương mại của Vincom Retail cũng tiếp tục dẫn đầu xu hướng bán lẻ trải nghiệm khi triển khai nhiều mô hình mới như vườn thú trong nhà, và các không gian tương tác độc đáo. Đặc biệt, nhân dịp lễ 30/4 – 1/5, Vincom Retail sẽ tổ chức lễ hội Art Toys Festival, sự kiện văn hóa nghệ thuật đang được yêu thích trên toàn cầu, lần đầu tiên tại Việt Nam.

Lễ hội sẽ khởi động tại trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City trong dịp này và tiếp tục diễn ra tại Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Mega Mall Ocean Park. Trong quý I/2025, hệ thống trung tâm thương mại Vincom thu hút 49 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi rõ nét của ngành bán lẻ và nhu cầu tiêu dùng.

Trong năm 2025, Vincom Retail sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, khai trương 3 trung tâm thương mại mới. Trong đó, 2 dự án Vincom Mega Mall Ocean City và Vincom Mega Mall Vũ Yên sẽ được phát triển theo mô hình "One-stop Shoppertainment Destination", tích hợp các tiện ích mua sắm, ẩm thực, giải trí và văn hóa. Tiêu biểu là Vincom Mega Mall Ocean City được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới của thành phố với các tiện ích nổi bật như trung tâm hội nghị – nhà hát 4.100 chỗ ngồi, tổ hợp spa số 1 Hàn Quốc Aquafield, bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon và chuỗi thương hiệu quốc tế lần đầu ra mắt tại Việt Nam. Vincom Mega Mall Vũ Yên cũng được kỳ vọng là điểm đến hàng đầu về phong cách sống, mua sắm và giải trí cao cấp của thành phố Hải Phòng.