Ngày cao điểm nhất nghỉ lễ 30/4 - 1/5, sân bay Nội Bài đón hơn 97.000 khách

Ngày 29/4, sản lượng vận chuyển hàng không qua sân bay Nội Bài đạt 573 lượt chuyến bay (trong đó có 362 lượt chuyến bay quốc nội và 211 lượt chuyến bay quốc tế) với hơn 97 nghìn khách (trong đó có gần 70,5 nghìn lượt khách quốc nội và 27 nghìn lượt khách quốc tế).

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, hôm nay, là ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ lễ tại sân bay Nội Bài.

Lượng khách tăng cao song tăng đều cả khách quốc tế và quốc nội, đồng thời các chuyến bay được phân bổ đều vào các khung giờ trong ngày. Do đó, các luồng di chuyển của hành khách tại các khu vực làm thủ tục ghi nhận khá trật tự, thông thoáng, không có hiện tượng ùn ứ.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Theo lịch bay trong ngày, có 14 khung giờ cao điểm (10 khung giờ cao điểm nội địa đi và 04 khung giờ cao điểm nội địa đến) với hơn 2 nghìn khách/ khung giờ, đặc biệt trong đó có 1 số khung giờ có lượng hành khách trên 3 nghìn khách (13h-14h có 3200 khách chặng nội địa đi; 20h-21h có 3500 khách chặng nội địa đến).

Đối với chặng nội địa đi, trong ngày 29/4 có 10 khung giờ cao điểm, buổi sáng từ 05h00 đến 11h00; buổi trưa từ 13h00 – 14h00, buổi chiều có 02 khung giờ cao điểm liên tiếp từ 15h00 đến 17h00; buổi tối từ 18h00 đến 20h00.

Đối với chặng nội địa đến, trong ngày 29/4 có 04 khung giờ cao điểm, 09h00 – 10h00; 12h00 – 13h00, 17h00 – 18h00 và 20h00 – 21h00.

Sân bay Nội Bài ngày cao điểm. Ảnh: NIA

Từ ngày hôm nay 29/4 đến hết ngày 03/5/2023, sân bay Nội Bài áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi/đến sân bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Sân bay Nội Bài tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu.

Đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay. Tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh nghi vấn.

Ngày nghỉ lễ hành khách tới sân bay đông hơn ngày thường.

Đồng thời, Tăng cường tuần tra thường xuyên, liên tục sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh tại khu vực sân đỗ tàu bay. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn sân bay Nội Bài rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng triển khai các lực lượng cứu hỏa, y tế để đối phó khi có tình huống khẩn nguy, tình huống can thiệp bất hợp pháp xảy ra.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, lực lượng Công an, hiệp đồng với các lực lượng tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của các bên liên quan trong công tác đảm bảo an ninh hàng không.

Phối hợp với Đồn Công an sân bay Nội Bài tổ chức tuần tra, kiểm soát duy trì an ninh trật tự các khu vực trọng điểm tại Nhà ga và khu vực vành đai; xử lý nghiêm các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, các đối tượng hoạt động trái phép, khai thác khách sai quy định…