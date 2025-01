Ngày giờ tốt nhất để gửi tiền đầu năm mới 2025

Nếu từng ở Trung Quốc, bạn có thể thấy cảnh người dân xếp hàng dài ở các cây ATM trong dịp Tết Nguyên Đán, và ngày đó chính là Lập Xuân—một ngày mang ý nghĩa khởi đầu mùa xuân trong văn hóa Trung Quốc. Theo phong thủy, gửi tiền vào ngày này được coi là mang lại may mắn và dòng tiền ổn định cho cả năm.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về phong tục gửi tiền trong ngày Lập Xuân 2025: ý nghĩa, thời gian gửi tiền theo từng con giáp tuổi, và cách tối ưu hóa tài chính trong dịp này.

1. Lập Xuân là gì?

Lập Xuân đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân, thường rơi vào ngày 4/2 hàng năm (có thể chênh lệch 1-2 ngày). Năm 2025, Lập Xuân rơi vào thứ Ba, ngày 4/2.

Truyền thống gửi tiền vào ngày này không xuất phát từ tín ngưỡng cổ xưa mà thực chất được "làm nóng" bởi các chiến dịch quảng cáo của ngân hàng từ những năm 2000. Tuy nhiên, điều này vẫn được nhiều người hưởng ứng như một cách cầu mong sự thịnh vượng.

2. Thời gian gửi tiền tốt nhất theo con giáp

Các giờ gửi tiền tốt nhất trong ngày Lập Xuân 2025 thay đổi theo tuổi con giáp. Theo gợi ý từ các chuyên gia phong thủy của Way Fengshui, lịch thời gian cụ thể như sau:

Các bậc thầy phong thủy tại Way Fengshui thậm chí còn đề xuất một số màu sắc may mắn mà bạn có thể mặc vào ngày Lập Xuân để tối đa hóa vận may cho cung hoàng đạo của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi chỉ có 3 cung hoàng đạo được phép mặc đồ màu đỏ.

Tý: Vàng, nâu, trắng, vàng kim

Sửu, Thân, Thìn: Xanh, đen, trắng, vàng

Dần: Đỏ, cam, vàng, nâu

Mão: Xanh, vàng, nâu

Tỵ: Trắng, vàng

Ngọ: Xanh, vàng, nâu

Mùi: Đỏ, cam

Dậu: Trắng, vàng, vàng, nâu

Tuất: Xanh, đỏ, cam

Xanh: Xanh, đen, xanh lá cây

3. Gửi tiền qua ATM hay Ngân hàng Online?

Nếu không muốn chờ đợi để nộp tiền tại ATM hay ngân hàng, bạn có thể gửi tiền trực tuyến. Điều này được coi là hợp lý vì gửi tiền vào Lập Xuân là một phong tục mới mẻ, phù hợp với xu hướng hiện đại.

4. Tối ưu tài chính ngày Lập Xuân

Nếu đã gửi tiền, đây cũng là thời điểm thích hợp để kiểm tra các tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao. Vì bạn đang thực hiện một số giao dịch ngân hàng, bạn cũng có thể xem lại tài khoản tiết kiệm hiện tại của mình để xem liệu có tài khoản nào tốt hơn và/hoặc phù hợp hơn để giữ tiền mặt của bạn không. Một số gợi ý:

Lập Xuân không chỉ là ngày khởi đầu mùa xuân mà còn là dịp để bắt đầu năm mới với tâm thế tích cực và hoạch định tài chính cẩn trọng. Trên đây là hướng dẫn chi tiết về: ý nghĩa, thời gian gửi tiền theo con giáp, và cách tối ưu hóa tài chính trong dịp này.