Người đàn bà kiếm hàng tỷ đồng bằng ‘trò’ mua bán hóa đơn

Điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh, Bùi Hồng Thiện (SN 1973, trú tại đường Lê Thanh, tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai), đã kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng bằng việc mua bán hóa đơn.

Giao dịch bất thường

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 bị can về tội danh “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Bị can Bùi Hồng Thiện

Các đối tượng trong vụ án gồm: Bùi Hồng Thiện; Hoàng Thị Khánh Ly (SN 1986); Trần Thị Tuyển (SN 1985, trú tại phường Xuân Tăng); Lương Thị Huế (SN 1989, trú tại phường Kim Tân) và Trần Thị Duyên (SN 1993, trú tại phường Bắc Cường), TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại căn nhà số 397, đường Lê Thanh, tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai (là trụ sở Công ty TNHH Thương mại XNK Đức Mạnh). Đi sâu xác minh, trinh sát làm rõ đây là tụ điểm, đường dây mua bán hoá đơn quy mô lớn.

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 9-12-2020, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Duy (nhân viên Công ty TNHH MTV Vũ Linh) đang nhận hoá đơn của Hoàng Thị Khánh Ly, kế toán của Thiện.

Trước đó, Duy liên lạc với Huế, là kế toán làm việc cho Bùi Hồng Thiện hỏi mua hóa đơn GTGT, mặt hàng là thép và xi măng, với tổng giá trị tiền hàng sau thuế 125 triệu đồng. Huế đã liên lạc với Bùi Hồng Thiện để xin ý kiến về việc có khách hỏi mua hóa đơn. Thiện tính thu tiền phần trăm bán hóa đơn là hơn 4 triệu đồng.

Thời điểm này, Huế nghỉ việc ở nhà nên sau khi nhận được sự đồng ý của Thiện, nữ kế toán đã liên lạc với Hoàng Thị Khánh Ly, cũng là kế toán làm thuê cho Thiện, nhờ Ly viết hộ hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại XNK Đức Mạnh với nội dung tên hàng hóa dịch vụ và số lượng, đơn giá, thành tiền như trên. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức khám xét trụ sở Công ty TNHH Thương mại XNK Đức Mạnh.

CQĐT đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện việc mua bán trái phép hóa đơn và ghi chép phần trăm được hưởng lợi; dấu tròn và chữ ký số của Công ty TNHH Thương mại XNK Đức Mạnh, Công ty TNHH MTV Hồng Thiện, Công ty TNHH MTV Thương mại XNK và vận tải An Thành Phát, Công ty TNHH Thương mại XNK và dịch vụ vận tải Trường Phi, Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải T&D, Hợp tác xã Thành Sơn Bản Xèo; 15 CPU máy tính, 1 máy tính xách tay, 1 khẩu súng hơi và con dấu, tài liệu của một số công ty khác có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.

Kiếm tiền tỷ từ “nghề tay trái”

Từ đây, hành vi phạm tội của Bùi Hồng Thiện đã được làm rõ. Từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Ngoài ra, Thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 58 công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

CQĐT làm việc tại trụ sở Công ty TNHH Thương mại XNK Đức Mạnh

Quá trình này, Thiện nắm bắt được nhu cầu mua bán hoá đơn, chứng từ để hạch toán, thanh quyết toán và kê khai thuế đầu vào nên đã nảy định ý định mua bán hoá đơn. Thực hiện tội phạm, đối tượng đã thuê một số kế toán làm hồ sơ hạch toán cho các công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh do Thiện điều hành, quản lý và nhận làm dịch vụ kế toán. Đồng thời, Thiện lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước để chỉ đạo các kế toán viết khống, bán trái phép hoá đơn cho một số đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh.

Để các kế toán dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã lập ra một bảng kê giá bán hoá đơn theo từng mặt hàng. Căn cứ vào bảng giá do Bùi Hồng Thiện đưa ra, khi có khách mua hóa đơn tùy theo từng loại hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn, số lượng mua nhiều hay ít và mối quan hệ của người mua hóa đơn với Bùi Hồng Thiện thì những kế toán làm thuê cho Bùi Hồng Thiện sẽ tính giá bán hóa đơn với mức từ 3% đến 25% trên tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn.

Đối với đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn để làm hồ sơ giải ngân vốn vay tại ngân hàng, Thiện chỉ đạo kế toán thu 3 triệu đồng/1 số hóa đơn. Để hợp thức hóa chứng từ thanh toán, những đơn vị, cá nhân mua hóa đơn sẽ chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị, cá nhân mua hóa đơn đến tài khoản các công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh mà Bùi Hồng Thiện xuất hóa đơn, kế toán của Bùi Hồng Thiện đến ngân hàng rút tiền mặt rồi giữ lại số tiền phần trăm bán hóa đơn. Số tiền còn lại trả cho khách hàng mua hóa đơn bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tài khoản cá nhân.

Việc mua bán hóa đơn và thu chi hằng ngày được các kế toán ghi chép lại thông tin của từng đơn vị, cá nhân mua hóa đơn, phần trăm tiền bán hóa đơn, thông tin chuyển tiền và số tiền bán hóa đơn thu được vào các tờ giấy nháp, giấy A4 và sổ tay sau đó kế toán chuyển tài liệu ghi chép cùng tiền bán hóa đơn để Bùi Hồng Thiện theo dõi quản lý.

Cùng với hành vi phạm tội cụ thể của các bị can trong vụ án, kết quả điều tra đã làm rõ tổng số tiền phần trăm mà Bùi Hồng Thiện thu về từ việc xuất khống, bán trái phép hóa đơn là hơn 9,1 tỷ đồng. Số tiền thực tế Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ đồng…