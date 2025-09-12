Nhà thầu công nghệ viễn thông ELCOM tăng vốn điều lệ lên hơn 1.048 tỷ đồng

ELCOM nâng vốn điều lệ lên hơn nghìn tỷ đồng

Ngày 4/9/2025 vừa qua, Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và điều lệ theo vốn mới của công ty.



Theo đó, Nghị quyết HĐQT số 01-09/2025NQ-HĐQT ngày 4/9/2025 thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ do hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP.



Cụ thể, công ty nâng vốn điều lệ từ hơn 999,47 tỷ đồng lên hơn 1.048,47 tỷ đồng. Thời điểm thay đổi vốn ngày 29/8/2025.



Hình thức tăng vốn do công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, giá phát hành 10.000 đồng/cp. Kết quả đã phát hành thành công 4,9 triệu cổ phiếu, thu về 49 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ.



Chia sẻ tại một diễn đàn về công nghệ gần đây, ông Phan Chiến Thắng – Chủ tịch HĐQT ELCOM cho biết về triển vọng kinh doanh trong giai đoạn 2025 – 2030, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 20% mỗi năm, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 25-30% mỗi năm, EPS cải thiện đều.



Công ty có thể sẽ tăng vốn trong giai đoạn 2026 – 2028 để đầu tư vào các dự án lớn như ELCOM Inovation Hubs. Đến năm 2030, ELCOM đặt mục tiêu doanh thu 3.600 tỷ đồng, EPS khoảng 1.600 đồng và vốn hóa lên ngưỡng 10.000 tỷ đồng.



Năm 2025, ELCOM đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 126 tỷ đồng. Chủ tịch công ty, ông Phan Chiến Thắng cho biết với triển vọng kinh doanh năm nay, giờ có thể nghĩ về việc “vượt kế hoạch”.



Nhà thầu công nghệ nghìn tỷ ELCOM

Theo dữ liệu của Dân Việt, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM chính thức tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 2/2012.

Tính từ thời điểm đó đến nay doanh nghiệp này đã tham gia đấu và trúng 115 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 8.803,34 tỷ đồng.

Trong đó, tổng giá trúng thầu với vai trò độc lập hơn 1.127,49 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu với vai trò liên danh hơn 7.675,85 tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ cho thấy, từ thời điểm ngày 13/5/2019 đến ngày 16/7/2025, ELCOM đã tham gia đấu và trúng 19 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 45,2 tỷ đồng tại các gói thầu do Cảng vụ Hàng hải TP.HCM. Các gói thầu mà nhà thầu này trúng thầu đều ở vai trò độc lập.

Gần đây nhất, ngày 16/7/2025, ELCOM trúng gói thầu Nâng cấp phần mềm thủ tục tàu thuyền phục vụ hợp nhất Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, với giá trúng thầu 285 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn; thời gian giao hàng 30 ngày.



Trước đó, vào ngày 7/3/2025, trong vai trò độc lập ELCOM trúng Gói thầu số 04: Bảo trì hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2025. Giá trúng thầu hơn 8,22 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 9,29 tỷ đồng; phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.



CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELC) được thành lập năm 1995 và cổ phần hóa vào năm 2003. Ảnh ELCOM

Ngày 25/12/2024, ELCOM trúng Gói thầu số 04 Bảo trì phần mềm thủ tục tàu thuyền năm 2025, giá trúng thầu 231 triệu đồng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.



Đặc biệt, ELCOM tham giá đấu và trúng 17 gói thầu do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội là bên mời thầu. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.149,88 tỷ đồng. Thời gian từ 29/6/2018 đến ngày 2/7/2025.

Ngày 2/7/2025, trong vai trò độc lập ELCOM trúng gói thầu 21-2024-MTD: Mua sắm giải pháp nâng cấp cho các mạng truyền dẫn DWDM đang sử dụng thiết bị của Ciena và dịch vụ liên quan.

Giá trúng thầu hơn 175 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 177,46 tỷ đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu là dự thầu.

Tiếp đó, ngày 24/4/2025, trong vai trò độc lập ELCOM trúng Gói thầu 31-2024-MTD Mua sắm giải pháp cung cấp tín hiệu đồng bộ phase/time và dịch vụ liên quan, với giá trúng thầu hơn 36,308 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu gần 48,08 tỷ đồng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.



Vào ngày 29/8/2024, trong vai trò độc lập ELCOM trúng gói thầu 02-2024-MTD: Mua sắm giải pháp nâng cấp cho các mạng truyền dẫn DWDM đang sử dụng thiết bị của Ciena và dịch vụ liên quan. Giá trúng thầu hơn 124,75 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 129,12 tỷ đồng; phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.



Bên cạnh đó, ELCOM cũng ghi dấu ấn tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone khi đã tham giá đấu và trúng 7 gói thầu (từ tính ngày 23/12/2015 đến ngày 8/6/2022) do đơn vị này là bên mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 147,63 tỷ đồng.